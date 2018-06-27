CHP net: Bakanlık için istifa edenlerin yeri boş kalacak, YSK’nın yorum yetkisi yok

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “(Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan ya (AKP’nin) milletvekili sayısının azalmasına razı olacak ya da kabinesini dışarıdan atayacak” dedi.

Erdoğan’ın yeni yönetim sisteminde oluşturacağı kabinede vekil seçilen bazı isimlerin de yer alması bekleniyor. Ancak AKP’nin 295 sandalyede kalmasının ardından vekillikten istifa ettirilerek kabineye alınacak isim sayısının üç ya da dört olacağı düşünülüyor. Düzenlemelere göre milletvekillerinin bakan olması durumunda vekillikleri de düşecek.

Reklam

CHP’li Emir ise, Erdoğan’ın hedefinde, istifa edip bakan olacak vekillerin boşalan yerlerine, AKP listelerinde, istifa eden isimlerin bir alt sırasında yer alan adayların seçilmiş sayılması olduğunu savundu.

AKP’nin Meclis’te çoğunluğu kaybettiğini ve bir milletvekili bile kaybetmeye tahammülü olmadığını dile getiren CHP’li Emir, “İktidara yakın bazı kalemlerin bu konuyu tartışmaya açmaları ve ‘Bu konuda karar verecek olan Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’ demeleri boşuna değil” diye konuştu.

Reklam

Emir şöyle devam etti: “AKP her sıkıştığında yetişen YSK’nın bu konuda bir yorum yapma yetkisi yok. Milletvekili Seçim Kanunu son derece açık.”

Emir bu kanunun konuyla ilgili detaylarını şöyle aktardı: “Kanunun 15’inci maddesi, listelerde meydana gelen eksikliklerin nasıl tamamlanacağını düzenliyor. 25’inci maddesi ise ölüm ve istifa nedeniyle listelerde oluşacak eksikliklerin tamamlanmasının gerekmediğini, ancak adayların liste sırasına göre kaydırılmak suretiyle boşalan yerlerin doldurulacağını söylüyor. Ancak burada görülmek istemeyen açık bir hüküm var. Söz konusu kaydırma ancak oy verme günü saat 17.00’ye kadar olan ölüm veya istifalar için yapılabilir. Kanun son derece açık.”

Kabineye istifa edip girmesi beklenen isimler arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül gösteriliyor.

“Şu halde YSK’nın bu kez Erdoğan’a yardımcı olma ihtimali yok” diyen CHP milletvekili şöyle devam etti: “Erdoğan ya milletvekili sayısının azalmasına razı olacak ya da kabinesini dışarıdan atayacak. Üçüncü bir yol ise fiili durumlar yaratmaya alışkın olan Erdoğan’ın vazgeçemediği adamlarını komisyon başkanı yapıp fiilen bakanlık yaptırmasıdır. Ancak bu durumda da seçim öncesinde süslü grafiklerle anlattıkları yönetim şeması şimdiden çizik yemiş olacaktır.”