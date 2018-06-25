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Yaramazlara biraz batar!

CHP MYK’sı 26 Haziran’da toplanıyor, Akşener de aynı gün açıklama yapacak

 

Hem cumhurbaşkanı hem de Meclis seçiminde umduğunu bulamayan CHP 26 Haziran’da toplanıyor.

Fotoğraf: chp.org.tr

Seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile AKP-MHP’nin ‘cumhur ittifakı’ kazandı.

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CHP geçen seçime göre yüzde 3 oy kaybetti. CHP’nin adayı Muharrem İnce ise umduğu gibi ikinci tura kalamadı.

Genel merkeze yönelik eleştiriler sürerken bir toplantı haberi geldi.

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CNN Türk’ün haberine göre CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) 26 Haziran saat 11.00’de genel merkezde toplanacak.

Öte yandan sessizliğini koruyan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de aynı gün açıklama yapacak.

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Partisinin 24 Haziran seçimlerindeki performansını eleştiren CHP Parti Meclisi üyesi Erdal Aksünger, “CHP’nin genel başkanı ve yöneticiler sınıfta kaldı. Topluma açıklama yapmayarak, beklentileri yerle bir ettiler. Parti içi mücadele artık farklı bir mecraya taşınacak” dedi.

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