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Yaramazlara biraz batar!

CHP MYK istifa etti: Kılıçdaroğlu bir ay içinde yönetimi değiştirecek

 

CHP’nin yönetim organı merkez yönetim kurulunun (MYK) üyeleri genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni yönetimi rahat oluşturabilmesini sağlamak için istifa etti.

Fotoğraf: DHA

CHP’de olağanüstü kurultay tartışmalarının yanısıra, Kılıçdaroğlu’nun partinin yönetim organı MYK’da değişiklikler yapması gerektiği yönünde de örgüt içi baskı var. Kurultay talep etmeyen partililer arasında da MYK’dan şikayetçi olanlar bulunuyor.

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MYK’nın partideki bu talebi karşılamak üzere yaptığı toplantının ardından parti sözcüsü Bülent Tezcan, “En kısa zamanda genel başkanımız, yeni çalışma ekibini oluşturacaktır” dedi.

Tezcan şöyle devam etti: “Seçimlerden sonra gerek il ve ilçe örgütlerimizde, gerekse partinin yetkili kurullarında bugüne kadar seçim sonuçlarının değerlendirilmesi ve gelecek planlamasının yapılması konusunda başlattığımız çalışmalar devam ediyor. Sizin de yakından takip ettiğiniz kurultay talebine dönük süreç vardı. Pazartesi süreç sonuçlandı. Bugün MYK toplantımızı yaptık. Bütün MYK üyesi arkadaşlarımız sayın genel başkanımıza güven nedeniyle teşekkür ettiler. MYK, parti peclisi (PM) içerisinde sayın genel başkanın belirlediği çalışma heyetinden oluşuyor. Sayın genel başkanın her zaman MYK’yı değiştirmek ve yeni bir MYK ile devam etme imkanı, yetkisi kendisine tanınmış bir yetkidir. Seçimlerden hemen sonra bütün MYK arkadaşlarımız, sayın genel başkanın arzu ettiği zaman yapacağı tasarrufu destekleyeceklerini beyan etmişler idi. Bugün de aynı noktada beyanlarını tekrar ettiler. Bundan sonrası sayın genel başkanın kararına kalmıştır. CHP’nin yeni döneminin yeni siyasetini şekillendirmek, ana hatlarını belirlemek ve partiyi hızlı bir şekilde bir taraftan yerel seçimlere hazırlamak… Biz yine CHP kadroları olarak genel başkanımızın bugüne kadar olduğu gibi kendisine bu çalışmalarda destek vermeye devam edeceğiz.”

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Tezcan parti yönetimindeki değişimin bir ay içinde tamamlanacağını da sözlerine ekledi.

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