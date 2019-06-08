CHP milletvekilinin cenazesi, siyaseti birleştirdi

Dün Antalya’da hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan için Pamukkale Üniversitesi Kampüsü’ndeki Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine CHP ve AKP’den önde gelen çok sayıda siyasetçi katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Arslan’ın ailesine başsağlığı diledi.

Fotoğraf: DHA

Arslan’ın cenazesi, Pamukkale ilçesi Kervansaray Mahallesi’ndeki evinde helallik alınmasının ardından camiye getirildi. Burada düzenlenen törende Arslan’ın eşi Nursel Arslan ve oğlu Mesut Can Arslan ile kızı Nazife Demirkapı taziyeleri kabul etti. Nursel Arslan ve Nazife Demirkapı tabutun başında uzun süre gözyaşı döktü.

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Cenaze namazı öncesinde camiye gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Arslan ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Cenaze törenine, TBMM Başkanı Şentop ile CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları, AKP Denizli milletvekilleri ve çok sayıda CHP milletvekili, Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Osman Zolan ile çok sayıda siyasetçi, iş insanı ve vatandaş katıldı.

Denizli Müftüsü Mehmet Aşık’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, CHP lideri Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Şentop ve diğer protokol üyeleri, Arslan’ın tabutunu cenaze aracına kadar taşıdı. Cenaze aracıyla Denizli Asri Mezarlık’a getirilen Arslan’ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze töreninin sona ermesinin ardından mezarlıkta kısa bir açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Kazım Arslan son derece başarılı bir milletvekilimizdi. Hayırsever bir insandı. Hiçbir siyasi parti ayrımı yapmaksızın Denizli’deki bütün vatandaşları kucaklıyordu. Ahlaklı ve sevecen bir insandı. Son derece yardımsever birisiydi. Denizli onu bugün bağrına bastı. Kendisini sonsuzluğa uğurladık. Allah rahmet eylesin” dedi.

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Cenaze törenine katılan sanatçı Müjde Ar ise “Kazım bey bambaşka birisiydi. Denizli’ye de çok şey katmış. 2 Haziran’da Honaz ilçesinde yapılan belediye başkanlığı seçimi öncesinde dağ tepe demeden dolaşmış. Çok erken ayrıldı aramızdan daha uzun yıllar keşke birlikte olabilseydik” diyerek üzüntülerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan’ın eşi ve oğlunu arayarak başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Milletvekili Arslan’ın eşi Nursel Arslan ve oğlu Mesut Can Arslan’la telefonla görüştüğü belirtilerek, “Cumhurbaşkanımız görüşmede, merhum Kazım Arslan’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilemiştir” denildi.