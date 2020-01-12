CHP, Meclis komisyonu istedi: ‘FETÖ’nün siyasi ayağı araştırılsın

CHP, ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’nın ortaya çıkarılması için Meclis araştırması yapılmasını istedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Partinin grup başkan vekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç’un imzasın taşıyan önerge Meclis Başkanlığı’na verildi.

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Önergede, darbe girişiminin cumhuriyet tarihinin en vahim olaylarından biri olduğu belirtilerek ‘FETÖ’ yapılanmasının karanlıkta bırakılmamasının tarihsel bir görev olduğu ifade edildi.

Önergede, Meclis’te grubu bulunan dört partinin ortak önergesiyle 26 Temmuz 2016’da ‘FETÖ’nün darbe girişimi ve faaliyetlerinin araştırılması amacıyla Araştırma Komisyonu kurulduğu hatırlatıldı.

Önergede şunlar kaydedildi: “Komisyonun sürekli engellenen çalışmasıyla bile FETÖ yapılanmasıyla ilgili gerçeklerin ortaya çıkması siyasi bir paniğe neden olmuş, komisyon çalışmaları fiilen 9 Aralık 2016 tarihinde, resmen de 4 Ocak 2017 tarihinde sonlandırılmıştır. Dolayısıyla darbe girişiminin yanı sıra FETÖ’nün siyasi ayağını da ortaya çıkarabilecek bir araştırma yapılması engellenmiştir. Birçok siyasi partinin genel başkanı, yöneticileri, milletvekilleri ve toplumun diğer tüm kesimleri FETÖ’nün siyasi ayağının ortaya çıkarılmamasından olan rahatsızlığını sıklıkla dile getirmektedir. Bu ve ekteki gerekçelerimizle FETÖ’nün siyasi ayağını aydınlatmak amacıyla Anayasa’nın 98’inci ve İçtüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.”

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Ekte sunulan gerekçede de örgütün siyasi ayağının ortaya çıkarılması yönünde toplumsal bir talep bulunduğu, bunun hukuki, vicdani, insani ve yasal bir görev olduğu aktarıldı.