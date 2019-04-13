CHP, mazbata istiyor: İstanbul’un seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu’dur

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, resmi olmayan sonuçlara göre sandıktan birinci çıkan CHP’li Ekrem İmamoğlu’na mazbatasının bir an önce verilmesini istedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Partisinin Ankara’daki genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen sözcü, seçilmiş başkanın İmamoğlu olduğunu belirterek ‘sarayın kibirlisi’ diye andığı kişinin daha önce “Sandıkta netice alamıyorsan başka yollara başvurma” dediğini, şimdi ise içler acısı durumda bulunduğunu ifade etti.

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“Millete musallat olup daha fazla huzursuz etmeyin. Milletle kavga etmeyi bırakın” diyen Öztrak, halkın aş ve iş gibi büyük dertlerle uğraştığını, tencerelerin boş olduğunu, insanların borç yükünden ‘inim inim inlediğini’ dile getirdi.

CHP sözcüsü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Artık ekonomik meselelere kafa yorun. Türkiye’de krizin yükünü vatandaşın omzuna bırakan, Powerpoint sunumunu şimdi yurt dışında yapıyormuş. ‘Çalışanların kıdem tazminatını fona aktaracağız…’ Bu bir program değil. Öngördüğünüz şey kendi çıkardığınız krizin yükünü vatandaşın omzuna yüklemektir. Yabancılar damadı da damadın sunumunu da beğenmemiştir. Seçimle gelip seçimle gitmeyen bir hükümete paralarını emanet etmek istemezler.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin oyunun yüzde 7.4 değil yüzde 18.1 olduğunu belirterek “Ben il genel sonuçlarına bakarım” demişti. Öztrak, MHP liderine şu yanıtı verdi: “Yenilen pehlivan güreşe koymaz. İstediğine baksın.”

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CHP sözcüsü, partisini seçimde usulsüzlük yapmakla suçlayanlara da “Sarayın kibirlisinden, ağzı bozuk bekçisinden başka kimse hile yapmaz” sözleriyle seslendi.