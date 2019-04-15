CHP Maltepe’deki sayım iptaline itiraz etti

CHP, İstanbul’un Maltepe ilçesinde 1. ve 2. ilçe seçim kurullarının, bugüne kadar terminallerde yapılan tüm sayımların iptali yönündeki kararına itiraz etti.

Fotoğraf: DHA

AKP’nin İstanbul’daki seçime itirazı üzerine sandıkları tekrar açılarak sayılan Maltepe’de yeniden oy sayımındaki ilave kurullar ve yaptıkları sayım iptal edilmişti.

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CHP’nin 400 sandığın tekrar sayılması anlamına gelecek karara itiraz dilekçesi, Maltepe İlçe Seçimi Kurulu aracılığıyla Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı’na gönderildi.

Kurulun aksi kanaatte olması halinde ise seçim sonuçlarının bir an önce netleşmesi adına, Maltepe ilçe seçim kurullarında, YSK tarafından sayım işlemi yapabilecek 50’şer ayrı terminalden 100 ayrı terminal kurulmasına karar verilmesi talep edildi.