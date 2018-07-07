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Yaramazlara biraz batar!

CHP listesinden seçilen iki isim istifa edip Saadet Partisi’ne geçti

 

‘Millet ittifakı’ nedeniyle CHP listelerinden Meclis’e giren iki Saadet Partili vekil CHP’den istifa etti.

Cihangir İslam İstanbul, Abdülkadir Karaduman da Konya’dan milletvekili seçilmişti. Aslen Saadetli olan iki isim, 24 Haziran’da CHP listesinden aday gösterilmişti.

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Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre İslam ve Karaduman, yemin etmeden önce Meclis Başkanlığı’na başvurarak CHP’den istifa etti.

İki vekilin Saadet Partisi’ne geçmesiyle CHP’nin vekil sayısı 146’dan 144’e düşmüş oldu.

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Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, “Çok iyi çalışmalar yapmayı planlıyoruz. İyi bir muhalefet yapacağız” dedi.

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