‘CHP listesindeki PKK’lı’ eski AKP adayı çıktı

Bazı gazetelerde ‘CHP listesindeki PKK’lılar’ diye hedef gösterilen isimlerden birinin AKP’den sadece iki ay önce istifa edip CHP’ye geçtiği ortaya çıktı.

Fotoğraflar: Facebook

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre Sabah gazetesinde çıkan ve daha sonra Hürriyet tarafından da kullanılan ‘CHP’nin PKK bağlantılı adayları’ haberinde CHP Mamak belediye meclis adayı Kenan Güler, beş yıl süreyle AKP’de siyaset yapmış, geçen dönem AKP’den belediye meclis üyeliğine aday olmuş.

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Güler, Sözcü’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ben siyasete AK Parti’de başladım ve başka hiçbir partiye üye olmadım. İki ay önce istifa edip CHP’den aday oldum.”

AKP’li Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül de şöyle konuştu: “Kenan bey benim listemden adaydı. Onun Bitlisli olması ille de HDP’li, PKK’lı olması anlamına gelmiyor. Ben hiç o yanını görmedim.”