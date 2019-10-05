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Yaramazlara biraz batar!

CHP liderine giden not: AKP anlaşmaya uymadı; siz başlayınca RTE çıktı; bitirin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, sabah saat 10:00’da başladığı, Bolu’nun Abant ilçesindeki 27. Dönem 2. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı’ndaki açılış konuşmasını yarıda kesmesine neden olan not ortaya çıktı.

Fotoğraflar: DHA

CHP liderine, Grup Başkanvekili Özgür Özel’in getirdiği notu okuduktan sonra, “Saat 14.00’ten sonra gündemdeki diğer konuları sizlerle paylaşacağım. Şimdilik gündemdeki diğer maddelere geçeceğiz” diyerek konuşmasını yarıda kesmişti. Özel’in, Kılıçdaroğlu’na götürdüğü not kürsüde kaldı ve objektiflere yansıdı.

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CHP liderinin iletişim koordinatörü Okan Konuralp’in imzasını taşıyan notta şu ifadeler yer alıyor: “AKP anlaşmaya uymadı. Siz başlayınca RTE çıktı. Gündeme dair değerlendirmemi saat 14.00’te yapacağım diyerek bitirin.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile aynı saatte AKP’nin Ankara’nın Kızılcahamam ilçesindeki toplantısında konuşmaya başlamıştı.

Saat 14:00’te Abant’ta yeniden kürsüye çıkıp konuşmasına devam eden Kılıçdaroğlu, “Konuşmamızı saat 14.00’e aldık malum zat da dinlesin diye” demişti.

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