CHP liderinden ‘yeni anayasa’ çıkışı: AKP ve MHP önce kendi arasında anlaşsın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘yeni anayasa’ teklifiyle gelen AKP ve ‘cumhur ittifakı’ndaki ortağı MHP’nin bu konuda ‘önce kendi aralarında anlaşması gerektiğini, söylemleri arasında 180 derece farklılık olduğunu’ söyledi.

Fotoğraf: BBC Türkçe

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisi AKP’nin gündeme getirdiği yeni anayasa çalışmalarına tüm siyasi partilerin katılmasını istediğini söylemiş, MHP’nin de bu teklife olumlu baktığını ifade etmişti.

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Sözcü’den Deniz Zeyrek’e konuşan Kılıçdaroğlu, “Geniş tabanlı bir anayasa çalışması teklif edilirse tavrınız ne olur” sorusuna “Bizim arzumuz demokratik parlamenter sisteme dayalı bir anayasa” diye cevap vererek AKP’nin ortağı MHP’nin bu görüşe ters olduğunu belirtti.

MHP lideri Devlet Bahçeli, yeni anayasa çalışmasında cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin daha da güçlendirilmesi gerektiğini söylemişti.

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Erdoğan, böyle bir şey söylüyorsa niye anayasa değişikliğine ihtiyaç duyduğunu da söylemelidir. Maalesef bir sivil darbe süreci içindeyiz. Bu süreçte sivil anayasa iklimi yok. Rahmetli Ecevit, koalisyon hükümeti döneminde Avrupa Birliği uyumu için birçok anayasa değişikliği yapmıştı. Hepsi de oy birliğiyle kabul edilmişti. Ayrıca öncelikli başka konular var. Ülkede o uygun iklim yok, tersine sivil darbe var. Ekonomik buhran var. Öncelikle bunun halledilmesi lazım. Ülkedeki gerginliğin yumuşatılması lazım. Yatağa aç giren insanlar var, işsizler var, zorda esnaf kardeşlerimiz var. Önce onların sorunlarını çözmek lazım.”