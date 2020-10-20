CHP liderinden, ‘Fikri iktidarımızı tesis edemedik’ diyen Erdoğan’a: Çok beklersin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan, “Fikri iktidarımızı hala tesis edemedik” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt geldi: “Senin fikrin Orta Çağ fikri bile değil… Daha çok beklersin.”

Fotoğraf: AA

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri, Atatürk’ün, öğretmenlerden ‘fikri hür vicdanı hür nesiller’ yetiştirmelerini istediğini anımsattı.

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CHP lideri şunları söyledi: “Erdoğan geçen gün, ‘Fikri iktidarımızı hala tesis edemedik’ dedi. Senin fikrin Orta Çağ fikri bile değil. Fikri iktidar için ahlak lazım. Yetişen herkes sana oy versin istiyorsun böyle bir şey yok. Düşlediği eğitim sisteminin düşlediği iktidarı gerçekleştirme şansı sıfır. Hürriyete karşı biri fikri hür, vicdanı hür insan isteyebilir mi? ‘Fikri iktidarımızı halen tesis edemedik.’ Daha çok beklersin. O çocuklar, gelecekte oy verecek çocuklar senin onların hakkını nasıl yediğini bilmiyor mu?… Sürekli yalan söyleyerek fikri iktidar olunmaz.”

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

*(19 Ekim Muhtarlar Günü’ne atıfta bulunarak) Neden muhtarların bütçesi yok? Bir yerde kimin ne ihtiyacı olduğunu en iyi kim bilir? Muhtar bilir.

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*17 yılda 489 milyar dolar tefecilere faiz ödediler. Bu 464 Osmangazi Köprüsü demek. Edirne’den Hakkari’ye 464 Osmangazi Köprüsü yapılırdı. Beylerin fikri iktidarında tefeciye para ödemek var. Türkiye’nin her sokağına şehir hastanesi yapılırdı. 83 milyon vatandaşın her birine 48 bin lira ödenebilirdi. Tefeciye hizmet eden kim? Erdoğan ve damadı.

‘Geldiğimiz nokta askıda ekmek’

*Geldiğimiz nokta askıda ekmek. Bizim rezilliğimizi, fakirliğimizi daha iyi anlatamazsınız. Halkı kuru soğana muhtaç ettiniz. O nedenle Devlet Bahçeli’ye teşekkür ediyorum.

*Ülkenin gençleri geleceğini yurt dışında arıyor. Sorumlusu sizsiniz. Ben söyleyince bazı şeyleri rahatsız oluyor. Ben zaten rahatsız olsunlar diye söylüyorum.

*Suudi Arabistan’a bir şey söyleyemiyor. Bunlar İstanbul’un ortasında adam doğradılar. Bir şey söyleyemedi. Cezayı kim çekiyor? Bu ülkenin sanayicisi. 23 Eylül’de, “Suudi Arabistan Milli Günü kutlu olsun” diye mesaj astırıyor.

‘Kabile devletinin gerisindeyiz’

*“Kabile devleti miyiz erken seçime gideceğiz” diyor. Kabile devletinde bir reis vardır. Herkes saygı gösterir. Sen Kızılderili kabile reisnin açıklamalarını okudun mu? Biz kabile devletinden daha gerideyiz. Keşke kabile devleti konumunda olsaydık. Oturur tartışırdık. Demokrasi, adalet hiçbir şey kalmadı. Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını uygulamayan adamı neredeyse Yargıtay’a üye yapacaksın.

*22 tane istihdam paketi getirdin. İşe yaramadı. İssizliği azaltmak istiyorsan üzerine düşeni yap. Samimi olarak işsizliği azaltmak istiyorsan atama bekleyen 139 bin öğretmene görev ver. Engelli kadrosu boş, niye? Madenleri işlet.

‘Boş tencereden çok ses çıkar’

*Bir söz vardır. Boş tencereden çok ses çıkar. Günün 24 saati konuşuyor. Yunanistan mahvoldu bitti; Almanya bizi kıskanıyor. Doğalgaz bulduk. Türkiye, dünyanın lideri. Sonunda nereye geldik? Askıda ekmeğe geldik. Boş konuşuyorlar.

*A Haber psikolojik bir kanal. Vatandaş bunları izleyince işler yolunda sanıyor.

*Haziran temmuz aylarında ödenmesi gereken çiğ süt primi ödenmedi. Protesto etmek istiyorlar. Araya birileri giriyor. Vazgeçiliyor. Sonra bir çiftçimiz traktörle yola çıkıyor. Belge soruyorlar. Her şeyi tamam. Çareyi “Gözlerinde kızarıklık var bu traktörü kullanamazsın” demekte buluyorlar.

*Hakkını aramak isteyen Somalı madencilerin de 31’i gözaltına alındı. Bu arkadaşların da haklarını sonuna kadar savunacağız. Ne dedik? Bütün hak arayanların hakkını sonuna kadar koruyacağız.

*Beyefendi sen fikri iktidarını asla tesis edemezsin. Kin ve öfkeden besleniyorsun. Kini ve öfkeyi o küçücük çocuklara aşılayanda adalet duygusu olmaz.

*Yargıtay Ceza Kurulu’nun kararında şöyle diyor: “Yasalar ve yargı kararları yanlış olabilir, bilimsel anlamda eleştirebilir. Ancak bunu uygulamakla görevli yargıçlar bunları yanlış olduklarını gerekçe göstererek uygulamama yoluna gidemezler. Uygulamak zorundalardır.”

‘Yeni Zekeriya Öz Akın Gürlek’

*Alttaki mahkeme ne diyor? 14’üncü Ağır Ceza’nın başkanı Akın Gürlek (AYM’nin hak ihlali kararı sonrasında CHP’li Enis Berberoğlu’nun yeniden yargılanmasına gerek olmadığı kararını veren mahkeme) yeni Zekeriya Öz’ümüz. Bundan adalet filan beklenmez.

*Akın Gürlek, “Benim tek kıblem Saray” diyor. “TBMM başkanı bile bana bir şey söyleyemez. O da saraydan talimat alır” diyor. Bu parlamento çok başkan gördü bu kadar aciz başkan görmedi.

*“Ben AYM kararını çöpe atarım, dokunulmazlığı takmadım kimse bana bir şey yapamaz” diyor. Önümüzdeki süreçte büyük ihtimalle Yargıtay üyesi olur. Sözcü gazetesini de bu Gürlek aracılığıyla susturmaya çalışıyor.

*Biz bunları beraber göndereceğiz. “Erken seçim olmaz, kabile devletinde olur.” Sen yaptığında kabile devleti değil miydi? Erken seçim çiftçinin, cezaevinde haksız yatanın talebidir. “Milli irade” diyorsun. Neden korkuyorsun?