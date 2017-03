CHP liderinden Erdoğan’ın ‘Hayır’ standı ziyareti yorumu: Kullandığı dil yakışmadı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Sarıyer’deki bir ‘Hayır’ standını ziyaretini yorumladı: “Güzel bir olay ama kullandığı dil bir cumhurbaşkanına yakışmadı.”

Atatürk Havalimanı’na gitmek üzere öğle saatlerinde Tarabya Köşkü’nden çıkan Erdoğan, CHP’nin ‘Hayır’ standına giderek çadırdakilerle yaklaşık 15 dakika konuşmuştu.

Erdoğan, Samsun’daki mitingde ‘Hayır’ standına yaptığı ziyareti şu sözlerle anlatmıştı: “Oradakilere, ‘Niçin ‘Hayır’ diyorsunuz, şunu bir söyler misiniz?’ dedim. Dediler ki, ‘Çünkü biz çağdaş bir Türkiye istiyoruz.’ Yani şu anda Türkiye çağdaş değil mi, ‘Neyiniz eksik?’ dedim. Yollarımız, köprülerimiz, hızlı tren, okullar, bunlar yok mu?”

CHP Sarıyer ilçe örgütü üyesi Sebahat Sarıgül, burada yaşananları şöyle aktarmıştı: “Laiklik için, cumhuriyet için, özgürlük için, çağdaş bir yaşam için ve kadın hakları için ‘Hayır’ diyorum dedim. Ama tabii cumhurbaşkanımız her zamanki gibi hakaret gibi sözlerle karşılık verdi. ‘Başkanınız yalancı, sizler yalancısınız’ dedi. Bu bizim zorumuza gitti.”

CNN Türk’te Hakan Çelik ve Hande Fırat’ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın ‘Hayır’ standını ziyaretini ‘olumlu’ bulurken kendisi hakkında ‘yalancı’ demesini eleştirdi: “Kullandığı dil bir cumhurbaşkanına yakışmaz. Ben de kendisine açık ve net çağrı yaptım. Buyurun gelin konuşalım. Ben nerede doğruları söylemiyorsam söylersiniz beni de mahcup edersiniz.”

“Kısır tartışmalar, kısır çekişmeler referandum konusu” diyen CHP lideri şöyle devam etti: “Kemal Kılıçdaroğlu’nu ise tartışabiliriz. Ben çekinmem. Her dönemi tartışırız. Benimle ilgili her dönemi tartışmaya razıyım. Eksiği varsa oturur tartışırız. Ama onlar da beni tartışmaya hazırlarsa onlar da çocukluklarından bu yana her şeyi tartışmaya hazır olsunlar. Ama bunun ne yararı olur ben bilmiyorum. Ama oturur uygar insanlar gibi tartışırız. Anlatırız. Vatandaş da evinde izler. Kim doğru söylüyor kim yalan söylüyor görür.”

‘Evet’ standını ziyaret ederim’

Kılıçdaroğlu, ‘Evet’ oyu kullanan herkese saygı duyduğunu hatırlatırken, “Tabii ki ‘Evet’ standını da ziyaret ederim. Hepsi bizim vatandaşımız. Umarım sayın cumhurbaşkanı bir dönem terörist olarak suçladığı düşünceden vazgeçmiştir.”