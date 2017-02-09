CHP liderinden ‘dost ateşi’ yorumu: Kuru bir başsağlığıyla geçiştirilemez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rus savaş uçaklarının El Bab’da Türk askerlerinin olduğu binayı kazaen vurmasını, “Kuru bir başsağlığıyla geçiştirilemeyecek kadar önemli bir hadisedir” şeklinde yorumladı.

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin ele geçirmeye çalıştığı El Bab’da IŞİD’e yönelik Rus bombardımanda üç asker hayatını kaybetmiş, biri ağır 11 asker yaralanmıştı. TSK binanın yanlışlıkla vurulduğunu bildirilmişti.

Askerlerimizin şehit edilmesi, Rusya tarafından kuru bir başsağlığıyla geçiştirilemeyecek kadar önemli bir hadisedir! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 9, 2017

Olayda 3 askerin yaşamını yitirmesini Twitter’dan değerlendiren Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin 2 gündür acı haberler aldığını belirtti: “Yanlış politikalar uygulayarak Ortadoğu bataklığına saplanan, her gün ayrı bir şehit haberi ile yüreği yanan bir ülke haline geldik. Askerlerimizin şehit edilmesi, Rusya tarafından kuru bir başsağlığıyla geçiştirilemeyecek kadar önemli bir hadisedir.”