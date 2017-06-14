CHP liderinden ‘dokunulmazlık’ savunması: Bugün de aynı şeyi söylüyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından kendilerine yöneltilen dokunulmazlık eleştirilerine yanıt verdi.

Berberoğlu, MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar’a verdiği suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanmıştı.

Kararın ardından CHP’nin milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ‘Evet’ oyu kullanması gündeme getirilerek partiye eleştiriler yöneltilmişti.

Öyle ki AKP’li Bülent Turan, Meclis’i terk eden CHP’lilere “Dokunulmazlıkların kaldırılmasına ‘Evet’ demiştiniz” sözleriyle seslenmişti.

CHP lideri savunmada

CNN Türk’teki ‘Ne Oluyor?’ programında canlı yayına katılan Kılıçdaroğlu, kararlarının arkasında durdu.

İnsanların düşünceleri nedeniyle hapse girmemesi savunan Kılıçdaroğlu, hiçbir milletvekilinin tutuklu olmaması gerektiğini kaydetti.

CHP lideri şöyle devam etti: “Biz zaten dokunulmazlıkların kaldırılmasını istiyoruz. Dokunulmazlıklar olmamalı, bugün de aynı şeyi söylüyorum. Milletvekilliğiniz bitince dokunulmazlığınız kalkar. Milletvekillerinin tutuklanması anayasaya aykırıdır. Milletin verdiği temsil hakkını elden alıyorsunuz demektir. ‘Saray’ın mahkemesine mahkeme denmez. Milletvekili dokunulmazlığının kürsü dokunulmazlığıyla sınırlı olması gerektiğini düşünüyoruz.”