CHP liderinden çoklu baro yorumu: Üniter yapıya ihanettir; vicdanı olan el kaldırmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çoklu baro düzenlemesinin devletin üniter yapısına ihanet olduğunu savunarak, “Vicdanı olan herkesin, bu yasanın oylaması sırasında el kaldırmaması, bunu reddetmesi lazım” dedi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre CHP’li 11 başkanın katılımıyla Ankara’da düzenlenen büyükşehir belediye başkanları toplantısına başkanlık eden Kılıçdaroğlu çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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‘AYM’ye başvuracağız’

CHP lideri, TBMM’de görüşülmesine başlanan çoklu baro düzenlemesine ilişkin soru üzerine şunları söyledi: “Bu düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlandığı gün biz Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuracağız. Bu çoklu baro, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin üniter yapısına ihanettir. Üniter yapının kalbine sokulan bir hançerdir. Dolayısıyla buna izin verenler, bunu yasalaştıranlar, bunun yasalaşması için el kaldıranların tarihsel sorumluluğu vardır.”

Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul’u işgal eden güçlerin de çoklu baro istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Lozan’da da çoklu baro istemişlerdi. Şimdi bunun aynısını yapıyorlar. Dün de zaten iktidardaki partinin grup başkanvekili, ‘Terör örgütleri baro kurarlar’, ‘Kurabilirler’ diyor. Ne demek kurabilirler? Ne demek yani. Bunu da itiraf ediyorlar, ‘Evet bunlar olabilir’ diyorlar...

Her yerde ifade ettim, bir ilde iki vali olursa orada sorun olur. Bir ilçede iki kaymakam olursa, orada sorun olur. Üniter yapının güvenliği açısından çoklu baro uygulamasından vazgeçilmeli. Vicdanı olan herkesin, bu yasanın oylaması sırasında el kaldırmaması, bunu reddetmesi lazım.”

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Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne atanan genel sekreter ile ilgili tartışmaların hatırlatılması üzerine ise, “Geçiniz o tartışmaları, geçiniz. Belediye başkanımız çalışıyor, üretiyor. Günün 24 saati çalışıyor. Biz bütün belediye başkanlarımızla gurur duyduğumuz gibi Ekrem bey ile de gurur duyuyoruz” dedi.

Pandemi sürecinde yapılan harcamalar nedeniyle belediye gelirlerinde düşüşler olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, bunların kesinlikle halka yansıtılmayacağının da altını çizdi.