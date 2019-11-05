Kılıçdaroğlu’ndan çiftçiye: Hala oy veriyorsun, çünkü açlıktan ölmedin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın çiftçilere verdiği sözleri tutmadığını, onları mağdur ettiğini belirterek, “Bütün bunları söylüyorum, hala oy veriyorsun, çünkü açlıktan ölmedin” dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, 13’üncü ölüm yıldönümünde eski CHP ve DSP lideri ve başbakan Bülent Ecevit’i andı.

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Çiftçilerin anayasal hakkı olan, 48 milyarlık teşvikin 22 milyarının ödendiğini ve 26 milyarının ödenmediğini anlatan Kılıçdaroğlu onları haklarını aramaya davet ederek şunları söyledi: “Ben bütün bunları söylüyorum hala oy veriyorsun çünkü daha açlıktan ölmedin. Yurtdışından buğday, patates getiren adama oy mu verilir? Kendini düşünüyorsan oy verme kendini düşünmüyorsan memleketi düşün.”

Seçimden önce çiğ süt üreticisine verilen teşvik desteğinin 25 kuruşa çıkarılıp oy istendiğini sonra seçim sonrasında teşviğin yeniden 10 kuruşa düştüğünü anlatan Kılıçdaroğlu, süt üreticisi ve çiftçiyi sandıkta iktidara ders vermeye çağırdı.

Eren Erdem’e ‘hoşgeldin’

Tahliye edilen CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem’in aralarında olduğunu belirterek, “Hoşgeldin” diyen Kılıçdaroğlu, “Gizli tanıklarla tutuklayabiliyorlar ve beyefendinin arzusuyla serbest bırakıyorlar. Biz hukuk konusunda mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

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Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan’ı işaret ederek bazı gazetecilerin özgürlüklerine kavuştuğunu anımsatan CHP lideri, “Ama yeterli değil. Hala hapiste olanlar var. Düşüncesinden dolayı kimse hapiste olmamalı” dedi ve işadamı Osman Kavala için de özgürlük istedi.

‘Seçilene kelepçe takılması yanlış’

Seçime girecek bir kişinin onay alıp kazandıktan sonra kayyım atanarak görevden alınmasını eleştiren Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Biz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı görevden alındığında da -ki AK Partiliydi- tepki gösterdik. Bursa’da, Balıkesir’deki başkanlar görevden alındığında da tepki gösterdik.”

Yerlerine kayyım atanan başkanların ellerine kelepçe takılmasını eleştiren CHP lideri, “Seçilmiş insanlara bunu yapmak doğru değil. Farklı düşüncelerde olabiliriz. Ama demokrasiyi herkes için savunmak zorundayız” dedi.

Faruk Bildirici’yi 600 kişi seçti; altı kişi RTÜK üyeliğini düşürdü

RTÜK’ün CHP üyesi Faruk Bildirici’nin üyeliğinin RTÜK başkanının yasalara aykırı kazanç sağladığını, bir yolsuzluğu dillendirdiği için iptal edildiğini belirten Kılıçdaroğlu, “600 kişilik Meclis seçti. Altı kişilik RTÜK yönetimi üyeliğini düşürdü. Aynı iddiaları sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.

RTÜK başkanını uyardıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, Bildirici’nin yargıya başvurduğunu, sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

’15 Temmuz, Adil Öksüz yakalanmadan aydınlanmaz’

Sözü, 15 Temmuz sonrasında yakalanan Adil Öksüz’e getiren, herkese kelepçe takıldığını, ona takılmadığını, GPS cihazı olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, “Adil Öksüz’ün ifadesi bile alındı. Kayınpederini, kayınvalidesini, herkesi buldular. Ama kendisini bulmak istemediler. Bu nedenle 15 Temmuz Adil Öksüz yakalanmadan aydınlanamaz” diye konuştu.

Ortada böyle bir tablo varken Hava Harp Okulu öğrencilerinin içeride olduğuna dikkat çeken CHP lideri, grup toplantısını izleyen öğrenci ailelerine de haklarını sonuna kadar savunacaklarına dair söz verdi. CHP lideri, Bizim muhalefet şerhimiz olduğu için 15 Temmuz Araştırma Komisyonu raporu yayınlanmıyor. Adım gibi eminim devletin kurumları onun nefes aldığını dahi takip etmiştir. Neden yakalanmadı” dedi.

‘Emeklinin sorunu onların gündeminde yok’

Kılıçdaroğlu’nun gündeminde emekliler de vardı. CHP lideri şunları söyledi: “847 bin emekli aylık bin liranın altında maaş alıyor. O emeklilerimizin Saray’da oturan kişiye ‘Ben bin lirayla 1 ay geçiniyorum. Sende vicdan var mı’ diye sormaları gerekir. Eğer önümüzdeki seçimlerde sarayı cezalandırmazsanız mutfak masrafınıza kalan 451 lirayı bile bulamazsınız. Çünkü sizden tasarruf yapıyorlar. Bakın yeni ihalelere dolar bazında çıkıyorlar. Senin sorunun onların gündeminde yok.”

Ülkede AKP iktidarı değil ‘Saray iktidarı olduğunu’ savunan Kılıçdaroğlu, iktidarın Suriye konusunda yedi stratejik hatasını sıraladı:

Dışişleri bakanlığının devre dışı bırakılması ve Suriye’nin uluslararası konumun yeterince iyi okunamaması.

Emperyal güçlerin taşeronluğuna soyunmuştur.

Türkiye üzerinden teröristleri Suriye’yi göndermek. Bu acı gerçek yabancı basında Türkiye için ‘cihat otobanı’ ifadelerinin kullanılmasına neden oldu.

ifadelerinin kullanılmasına neden oldu. Musul Başkonsolosluğu’nun basılmasına, 101 gün 48 kişinin senin toprağında esir tutulmasına rağmen Türkiye IŞİD’e karşı kararlılık gösterememiştir.

Türkiye’nin vatan toprağını (Süleyman Şah Türbesi’ni kast ediyor) IŞİD istiyor diye terör örgütüne teslim etmektir.

IŞİD’le mücadeleyi öncelikli gündemine alsaydı dünyanın gözünde çok farklı olurdu maalesef olmadı.

Haklıyken haksız duruma düştük. Barış Pınarı Harekatı’nın Türkiye’nin güvenliği için yapıldığını dünyaya anlatmak yerine fetih söylemiyle anlatmaya kalktılar.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yolladığı, kendileri açısında kabul edilemeyecek olduğunu vurguladığı mektuba bir kez daha değinen Kılıçdaroğlu, mektubun iade edilmesinin doğru olduğunu savundu. Sözü, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mal varlığının araştırılmasına da getiren CHP lideri, “‘Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın mal varlığını araştırmazsanız namertsiniz’ diyeceksin” sözleriyle Erdoğan’a seslendi.