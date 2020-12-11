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Yaramazlara biraz batar!

CHP liderinden Böcek’e: Başkan sağlığına dikkat et, Antalya ve partiye lazımsın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Covid-19 tedavisi tamamlanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e, belediye başkanlarının katıldığı çevrim içi toplantıda, “Başkan sağlığına dikkat et. Antalya ve partiye lazımsın” dedi.

Fotoğraf: AA

17 Ağustos’ta Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyuran Böcek, takibinin yapıldığı özel hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül’de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül’de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Böcek, 3 Aralık’ta taburcu edilmişti ve salı günü (8 Aralık) görevinin başına dönmüştü.

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AA’nın haberine göre CHP lideri, video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda, “Aramıza hoş geldin” dediği Böcek’in görevinin başına dönmesinden mutlu olduğunu ifade etti.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “Görevini başarıyla sürdüreceğinden de hiç şüphemiz yok. Gerçekten de Covid-19’a karşı en köklü, en radikal mücadeleyi yapan bir belediye başkanı olarak Antalya gibi bir büyük kentin sorunlarını çok daha kısa emekle çözebilirsin. Çünkü bir belayı savmak başlı başına önemli bir olay. Doktorlara da yürekten teşekkür ediyorum. Başkan sağlığına dikkat et. Antalya ve partiye lazımsın. Ciddi bir mücadele verdin, hayata tutundun. Hepimiz çok mutluyuz.”

‘Oyu zirveye taşıyacağız’

Böcek ise iyi dilekleri için Kılıçdaroğlu’na teşekkür etti. Aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini dile getiren Böcek şunları söyledi: “Şimdi de çalışma arkadaşlarım, sivil toplum örgütleriyle online görüşmelerle gereğini yapıyorum. Antalya ile ilgili tereddüttünüz olmasın. Partimizin oyunu da zirveye taşıyacağız.”

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