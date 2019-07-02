CHP liderinden Arınç’a: Vatandaşa ‘edepsiz’ dersen önce aynaya bak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “2 Temmuz 1993’te, Madımak’ta bir insanlık katliamı yaşandı, insanlar diri diri yakıldı. Bunu unutmayacağız ve asla unutturmayacağız” dedi. CHP lideri, maaşını sorgulayanlara ‘edepsiz‘ diyen Bülent Arınç’a ise “Sen vatandaşa ‘edepsiz’ diyemezsin. Dersen önce aynaya bak” diye seslendi.

Fotoğraf: DHA

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri, insanlığa kin ve öfke yakışmadığına vurgu yaparak, “Bir insanın düşüncelerini, yaşam tarzını beğenmeyebilirsiniz. Ama kimsenin kimseyi öldürmeye, yakmaya hakkı yoktur” görüşünü savundu.

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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’na atanan Bülent Arınç, Cemil Çiçek ve Mehmet Ali Şahin’i ‘eski abiler’ olarak niteleyen CHP lideri, “13 bin lira maaşı beğenmediler. 18 bine yükselttiler. Gözünüze dizinize dursun” dedi.

Arınç’ın bu tartışmayı yapanlara ‘edepsiz’ deme cüretine sahip olduğunu anımsatan CHP lideri, “Sen vatandaşa ‘edepsiz’ diyemezsin. Dersen önce aynaya bak” ifadelerini kullandı.

‘Merak ediyorum o fezleke ne olacak?

Silivri Cezaevi’ni ziyaret ettikten sonra orayı Almanya’daki toplama kampına benzettiğini açıkladığını ve bu nedenle kendisi hakkında fezleke düzenlendiğini anımsatan CHP lideri, “Merak ediyorum o fezleke ne olacak?” dedi.

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Kılıçdaroğlu, Ergenekon süreci başladığında, dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’a, “Sen bu davaların savcısıysan ben de avukatıyım” diyen selefi Deniz Baykal’a saygılarını iletti.

CHP lideri, yargı reformuna değinirken ise şunları söyledi: “Getireceğiniz adalet paketinde Eren Erdem’in dışarı çıkacağına söz veriyor musunuz? Hangi suçu var Eren Erdem’in? Boşu boşuna yatıyor. Hangi gerekçeyle içeride? Sadece o değil Osman Kavala niye içeride onun da çıkması lazım. Askeri öğrenciler neden içeride, komutanlarını tutuklayacaksın. Nazlı Ilıcak, Selahattin Demirtaş, Ahmet Altan neden içeride? Demirtaş cumhurbaşkanı adayı oldu. Aday olabiliyorsa hapiste ne işi var? Kendim için adalet istemiyorum. 82 milyon için adelet istiyorum… “

Siyasi akrabası, parası olmayan hapiste

Siyasi akrabası, parası olmayanın hapse atıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Onların haklarını Kemal kardeşiniz savunacak” dedi.

Rahip Brunson’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın telefonuyla serbest bırakıldığını savunan CHP lideri, “AKP’li kardeşlerime sesleniyorum. Adaleti savunuyorsan bir daha oy vermezsin” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında açılan dava ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkındaki soruşturmaya da değinen Kılıçdaroğlu, “Nasıl suçlu çıkarırız?” diye hesap yapıldığını öne sürdü.

’82 milyon hep beraber uçuruma sürükleniyor’

“Türkiye çağ atlıyor” dendiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, “Evet atlıyor ama yokuş aşağı. 82 milyon hep beraber uçuruma doğru sürükleniyor” dedi. Kılıçdaroğlu, Kırşehir’e gittiğinde bir emeklinin yanına gelerek, “Lütfen bunu söyleyin. Bize yüzde 5 zam yapacaklarına çaya şekere yaptıkları zammı geri çeksinler. En azından kahveye gidip çay içebilelim” dediğini anlattı.

Referandum çağrısını yineledi

Milletin tarafsız bir cumhurbaşkanı istediğine dair öngörüsünü bir kez daha dile getiren CHP lideri, “Bana güvenmiyorsan referandum yapalım. Tarafsız cumhurbaşkanı için oy çıkacak” diye seslendi Erdoğan’a.

Kılıçdaroğlu, ‘Bir partinin genel başkanının cumhurbaşkanlığı yapamayacağı’ ve ‘Erdoğan’ın tarafsızlık yemininin gereklerini yerine getirmediği’nin de bir kez daha altını çizdi.