CHP liderinden ‘adamcağız’ tepkisi: Gece rüyalarında da Kılıçdaroğlu kabusu görüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “CHP’de tek adamcağız siyaseti işliyor” ifadesine tepki göstererek, “Beni aklınca küçümsüyor. Bu söylemler zavallılığın ve korkunun eseridir. Milleti, sorunlar karşısında çözüm üretemeyen Erdoğan’dan kurtaracağız” dedi.

Dün partisi AKP’nin il kongrelerinde konuşan Erdoğan, “Şu anda CHP’de tek adamcağız siyaseti işliyor. Türkiye’nin ilk siyasi partisi CHP’yi tek bir adamcağıza ve onun kimin suflesi olduğu bilinmeyen stratejilerine mahkum ettiler” demişti.

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Cumhuriyet’ten İpek Özbey’e konuşan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: “Sayın Erdoğan tek adamlık konusunda kendisine yol arkadaşı arıyor. Bunu yaparken de beni bu kez ‘Bay Kemal’ üzerinden değil, ‘Adamcağız’ diyerek aklınca küçümsüyor. Kendi havuz medyası da beni Çöpçüler Kralı olarak tanımlamıştı. Bu söylemler zavallılığın ve korkunun eseridir.”

CHP lideri, Erdoğan’ın bu sözlerini, ‘sorunlar karşısında çaresiz kaldığının ve çözüm üretemediğinin göstergesi’ olarak yorumladı.

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Çünkü Erdoğan şunu görüyor: Sorunları gören, anlayan ve bu sorunlara çözüm üreten biziz. Onun yarattığı buhranın bütün mağdurları ile görüşen biziz. Emeklilerle, esnafla, öğrencilerle, ev emekçisi kadınlarla, asgari ücretlilerle, işsizlerle, EYT’lilerle, apartman görevlileriyle, sokak satıcıları ve sanatçılarla bir araya gelen, onları dinleyen benim. Bunu yaptığım için rahatsızlık duyuyor, bunu da biliyorum. O ise sarayında, milletten kopuk bir yaşam sürüyor. Şunu da söyleyeyim, gece rüyalarında da Kılıçdaroğlu kabusu görüyor. Asabiyetinin nedeni bu. ‘Bağırıp çağırırsam, davalar açarsam bu kabustan kurtulurum’ sanıyor. Ama kurtulamaz. Çünkü beni susturamaz. Yapılacak ilk seçimde, Allah’ın izni, milletin desteğiyle o makamdan ayrılacak. Millet, saray sosyetesinden de kurtulacak. O güne kadar, kabusları da sürecek.”