CHP lideri yurt dışı toplantılarını iptal etti: Hollanda’ya yaptırımda bulunmak hakkımız

Yurt dışı toplantılarını iptal eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağına iniş izni vermeyen Hollanda’ya Türkiye’nin ‘yaptırımda bulunma hakkı’ olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, bu sabah katıldığı canlı yayında Hollanda’ya gideceğini yinelemiş, uçuş izninin iptal edilmesi durumunda Hollanda’nın ‘ciddi yaptırımlar’la karşılaşabileceğini söylemişti.

Hollanda saatler sonra güvenlik gerekçesiyle Çavuşoğlu’nun uçuş iznini iptal etmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da ilk değerlendirmesinde “Nazi kalıntısı” olarak tanımladığı Hollanda’ya “Bakalım bundan sonra senin uçakların Türkiye’ye nasıl gelecek?” diye seslenmişti.

Kılıçdaroğlu: Doğru bulmuyoruz

CHP lideri, Hollanda’nın izin iptali kararını doğru bulmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, “Demokrasiyi savunanlar böyle bir şey yapamazlar. Hem ‘Demokratım’ diyeceksin hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin bir bakanının uçuş iznini iptal edeceksin. Asla bunu doğru bulmuyoruz, yanlış. Türkiye’nin yaptırımda bulunma hakkı var” diye konuştu.

CHP’nin yurtdışı programları iptal

CNN Türk’e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, partinin tüm yurtdışı programlarını iptal ettiklerini duyurdu.

Bingöl, Kılıçdaroğlu’nun Almanya’nın başkenti Berlin’deki toplantısını da iptal ettiğini bildirdi.

‘Milleti kandırmak için yapıyorlar’

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Almanya ve Hollanda’nın Türkiye’yle dalga geçtiğini savunarak şunları söyledi: “Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Almanya arasında problem olduğunda hiç kimsenin şüphesi olmasın ki biz Türk hükümetinin yanında oluruz. Onu destekleriz. AKP de olsa başka parti de olsa destekleriz. Ama milleti kandırmak için yapıyorlar bunu.”