CHP lideri, ücretsiz izindekilerin sorunlarını dinledi: Sizin sözcünüz olmak görevim

Ücretsiz izne çıkarılarak kısa çalışma ödeneği verilen farklı meslek gruplarından çalışanlarla video konferans aracılığıyla bir araya gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Hiç endişeniz olmasın sizin sözcünüz olmak da benim görevim” dedi.

Fotoğraflar: AA

Salgın nedeniyle aylardır ücretsiz izinde olanların sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu ‘dar gelirlilerin, ücretsizlerin, geliri olmayanların, çiftçilerin yani toplumda üreten, alın teri döken ama döktüğü alın terinin karşılığını alamayanların hakkını savunmanın’ kendisinin görevi olduğunu vurguladı.

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AA’nın haberine göre bunun siyasi bir görev olmanın dışında insani bir görev olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Her evde huzurun olması lazım her evde bereketin olması lazım, insanların huzur için de akşam evine gitmesi lazım. Evine giderken en azından, ‘Eve gidiyorum, huzur içinde gideceğim’ diye düşünmesi lazım. Çalışırken özveriyle çalışıyor zaten dolayısıyla çalıştığı, alın teri döktüğü iş yerinde emeğinin karşılığını alması lazım. Bu bizim temel hedefimiz zaten, dolayısıyla sizin hakkınızı desteklemek de bizler gibi ülkeyi yönetmeye talip olan insanların görevi. Ben bu görevi seve seve yapıyorum, o nedenle sizlerin sorunlarını bizzat sizlerden dinleyip seslendirmek benim için de önemli.”

‘Hiç geliri olmayan 10 milyon insan var’

Kişi başına gelirin iktidar tarafından, “10 bin dolar oldu, 12 bin dolar oldu, 7 bine düştü” gibi ifadelerle açıklandığını anımsatan CHP lideri şunları söyledi: “Şimdi 1168 lira alan bir kişinin kişi başına gelirini otursunlar dolarla hesaplasınlar kaç lira? Böyle milyonlarca aile var. Bir de hiç gelir elde edemeyen 10 milyon insan var, 10 milyon insan, olağanüstü bir acı tabloyla maalesef karşı karşıyayız.”

Bir çalışanın iş yeriyle sorununu hukuki boyuta taşıyacağını söylemesi üzerine Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Hakkınızı yedirmeyin, gerekirse size o konuda hukuki destek de biz Kocaeli’ndeki il başkanımız avukat zaten. Eğer siz de kabul ederseniz Kocaeli’nde de arkadaşlar sizin bu hakkınızı savunurlar. Sizin en azından yasaya göre hesabınıza 1168 lira yatması lazım. Bunun altındaki bir para sizin hakkınızı çalmak demektir.”

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“Asla umutsuz olmayın” diyen Kılıçdaroğlu, “Çünkü bu ülkenin güzel insanları hep birlikte Türkiye’nin sorunlarını çözebilecek hem yeteneğe hem kapasiteye sahipler. Bunu demokratik yollarla inşallah halledeceğiz” ifadelerini kullandı.

Toplantıda Kılıçdaroğlu’na, yardımcıları Veli Ağbaba, Bülent Kuşoğlu ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.