CHP lideri: Türkiye’nin kaderini ilk defa oy kullanacak 6.3 milyon genç belirleyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önümüzdeki seçimlerde Türkiye’nin kaderini sandığa gidip ilk kez oy kullanacak 6 milyon 300 bin gencin belirleyeceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Kılıçdaroğlu, lise ve üniversite öğrencileri ile yeni mezun işsiz gençlerle video konferans toplantısında bir araya geldi; sorunlarını dinledi. Çözüm önerilerini anlattı.

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Gençlerin sigortasız, çok düşük ücretlerle çalıştırılmak istendiğine, bunu kabul etmediklerinde de “İş var, çalışmak istemiyorsunuz” dendiğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Bu söylem, çok rahatsız edici bir söylem. Bunu söyleyen politikacıyı sizin bir şekliyle cezalandırmanız lazım” dedi.

‘Gülmeyi unuttuk’

Eskiden birçok komedyen ve yazarın televizyonlarda siyasi partileri eleştirdiğini hatırlatan CHP lideri şöyle devam etti: “Hepimiz evde otururken, çayımızı, kahvemizi içerken, yemeğimizi yerken siyasetçilerle ilgili esprilere gülerdik. Şimdi evlerde gülmeyi unuttuk, yasaklandı hepsi. Böyle bir tabloyu ne ben kabul edebilirim ne de siz kabul edebilirsiniz. Dolayısıyla daha farklı bir Türkiye’yi inşa etmek zorundayız.”

“19 yıldır bir ülkeyi yöneteceksiniz, 19 yılın sonunda 10 milyonu aşkın işsiz üreteceksiniz. Önümüzdeki seçimlerde Türkiye’nin kaderini bizler değil, sandığa gidip ilk kez oy kullanacak 6 milyon 300 bin genç belirleyecek” diyen Kılıçdaroğlu, gençlerin, demokrasiden yana mı yoksa totaliter, bakıcı rejimden yana mı oy kullanacaklarına kendilerinin karar vereceğini ifade etti.

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CHP lideri, gençlerden umutsuz olmamalarını istedi.