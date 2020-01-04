CHP lideri: Muhtarlara özel kanun çıkarılmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarların kanunu olmadığını söyleyip özel bir yasa hazırlanmasının gerekli olduğunun altını çizerek, “Muhtarlığı demokrasinin temel taşı olarak görüyoruz” dedi.

İstanbul’da kadın muhtarlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, 82 kanunda muhtarlarla ilgili değişiklik yapıldığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Ama siz ne olduğunu bilmezsiniz. Muhtarların kanunu yok. Neden kanunu yok? Sizden isteğim önünüze hangi parti gelirse ilk olarak şu soruyu sorun: Niye bizim kanunumuz yok. Bütüncül bir kanun olmalı.”

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CHP’nin muhtarlara özel yasa çıkması için yasa teklifi sunduğunun anlatan Kılıçdaroğlu seçimlerde muhtarların ayrı yarı pusulası olmasını eleştirdi, “Niye sizin birleşik oy pusulanız yok? Birleşik oy pusuları olmalı. Şimdiki ayrı ayrı pusulalar demokratik değil” dedi.

Muhtarlara büro görevlisi tayin edilmesi gerektiğinin de altını çizen CHP lideri, “Ama bu görevliyi belediye tayin etmemli. Siz bağımsız olmalısınız. Yasayla tayin edilmeli” ifadelerini kullandı.

Mahallenin muhtaçlarının muhtarın kapısına gittiğini söyleyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Sizin bütçeniz de yok. En azından küçük bir rakam size bütçe olarak tahsis edilmeli. Mahallenizde bir çocuk aç yatıyorsa muhtar gereğini yapabilmeli. Saydam bir şekilde bütçeden ne kadar harcanmalı.”

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‘Sosyal yardımlar muhtarlar aracılığıyla yapılmalı’

Mahallelerde kimin aç kimin tok olduğunu en iyi muhtarın bildiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, sosyal yardımların da muhtarlar aracılığıyla yapılması gerektiğinin altını çizdi.

“Bazen mahallenizle ilgili bir değişiklik bir proje yapılıyor ama sizin haberiniz olmuyor” diyen CHP lideri, “Mahalleli gelip ne olduğunu sorduğunda hesap verebilmeniz için mahalleyle ilgili projelerde söz hakkınız olmalı” görüşünü savundu.

Muhtarların sesini duyuracağı bir muhtarlar birliğinin gerekliliğinden bahseden Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “En yaygın örgüt muhtarlar. Mahallelerde, köylerde varsınız. Güçbirliği yaparsanız hepsi olur. Muhtarlığı demokrasinin temel taşı olarak görüyoruz. Muhtarlık ne kadar güçlü olursa demokrasi de o kadar güçlü olur.”

Kadınlar duyarlı olduğu için bu verileri bu toplantıda dile getirdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Türkiye’de kişi başına gelir 673 lira olan 8 milyon 647 bin kişi, 2 bin liranın altında emekli maaşı alanların sayısı 6 milyon 700 bin kişi, ayda bin liranın altında dul ve yetim aylığı alan 848 bin kişi var. İlk dokuz ayında elektrik borcunu ödeyemeyenlerin sayısı 3 milyon 363 bin. Doğalgaz parasını ödeyemeyen 710 bin kişi var. İşsiz sayısı sekiz milyonu aştı. Yaşadığımız tablo 21’inci yüzyılın Türkiye’sinin hak ettiği bir tablo değil. Ben Konya’da kırık camdan soğuk giren evde ölen çocuğu, açlıktan ölen Kübra bebeği unutmadım. Siz unutmuş olabilirsiniz ama bu kardeşiniz unutmadı.”

‘Tasarruf edeceksen öğrencinin yemeğinden değil Saray’daki harcamadan et’

CHP liderinin gündeminde İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin Beyazıt’taki Yerleşke’deki ‘yemek eylemi’ de vardı. İstanbul Üniversitesi’nde öğrencilerin kahvaltısının kaldırılmasını ve yemek fiyatlarının artırılmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, “Öğrencinin yemeğinden tasarruf edilir mi? Onlar bizim çocuklarımız. Tasarruf edeceksen Saray’da et” dedi.

82 milyonun Britanya’nın başkenti Londra’daki tefecilere mahkum edildiğini bir kez daha dile getiren Kılıçdaroğlu, “Kadın olarak sezginiz kuvvetli. Bunlara engele olacaksınız” dedi.

‘Türkiye Ortadoğu’daki hakem rolünü kaybetti’

“Ortadoğu bataklığında ne işimiz var” dediğinde kendisini ‘vatan haini’ ilan ettiklerini anımsatan Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin dış politikasını bir kez daha eleştirdi. Egemen güçlerin ateşe kendi ellerini sürmeyip maşa aradıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Türkiye egemen güçlerin maşası oldu” dedi. Türkiye’nin Ortadoğu’daki ‘hakem rolünü’ kaybettiğini öne süren CHP lideri, Libya’ya asker gönderilmesine karşı ve diplomasi aracılığıyla çözüm bulunmasından yana olduğunu bir kez daha dile getirdi.

‘ABD’nin yaptığı yanlış; çatışmaya zemin hazırlar’

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürüldüğünü anımsatan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Benim isteğim dış politikanın 180 derece değişip barıştan yana bir tavır takınılmasıdır. Yeniden hakem rolüne soyunmasıdır. ABD’nin yaptığı da yanlış. Çatışmaya zemin hazırlar. Bir ülkenin komutanını öldürüyorsun. Diplomasi değerli bir şeydir. Çatışma en son başvurulacak şeydir.”