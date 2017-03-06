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CHP lideri Kılıçdaroğlu: ‘Hayır’ çıkarsa Erdoğan’ın istifasını istemeyeceğiz

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ çıkması halinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istifasını istemeyeceklerini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Best FM’e konuşan Kılıçdaroğlu, sandıktan ‘Hayır’ çıkması halinde bugünkü sistemin olduğu gibi süreceğini belirterek, Hayır’ çıkarsa 17 Nisan sabahı Türkiye rahat bir nefes alacak. Sayın cumhurbaşkanı makamında oturacak, Sayın Binali Yıldırım başbakan olarak görevini sürdürecek, bakanların hepsi görevlerinin başında olacak, çalışacaklar, parlamento eskiden olduğu gibi hükümetin getirebileceği veya milletvekillerinin teklif edeceği yasa tasarılarını ve tekliflerini görüşecek dolayısıyla herhangi bir sorun olmayacak” dedi.

‘Cumhurbaşkanı görevine sonuna kadar devam edecek’

Kılıçdaroğlu’nun “Halk oylamasında ‘Hayır’ çıkması durumunda cumhurbaşkanının istifası mı istenecek?” sorusuna yanıtı da “Hayır. Bu da olmayacak. Neden? Cumhurbaşkanı’nı parlamento seçmedi ki… Halk seçti. Halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı yine görevine, görev süresinin sonuna kadar devam edecek” oldu.

‘Hayır’ diyenleri suçlamak zaafın sonucu’

Erdoğan ve hükümet yetkililerinin ‘Hayır’ diyecek olan yurttaşları teröristlikle itham etmesinin bir zaafın sonucu olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, “Yani ‘Anlatamıyorum bir şey, vatandaşa neden ‘Evet’ demesi gerektiğini söyleyemiyorum o zaman ‘Hayır’ diyenleri suçlayalım’. Buradan yola çıktılar. Bu yanlış bir yol, yöntem” diye konuştu.

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