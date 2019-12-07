CHP lideri Kılıçdaroğlu dayısını kaybetti

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), üç kültür kurumunu daha yanına alarak uzun süredir müzeler ve dernekler tarafından yürütülen ‘artist residency’ kapsamında büyük bir projeyi hayata geçirdi: ‘Be Mobile-Create Together!’ Türkçe meali; Avrupa ile Türkiye arasındaki bir sanatçı değişim programı.