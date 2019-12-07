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Yaramazlara biraz batar!

CHP lideri Kılıçdaroğlu dayısını kaybetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dayısı Hasan Ali Gündüz hayatını kaybetti.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun dayısı Hasan Ali Gündüz’ün hayatını kaybettiğinin haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dilerim” ifadelerini kullandı.

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Hasan Ali Gündüz’ün cenazesi, yarın Batıkent Cemevi’nde yapılacak törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Törene Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekillerinin de katılması bekleniyor.

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