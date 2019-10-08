CHP lideri: Haftaya ülkenin nasıl arpalığa çevrildiğini anlatan rapor açıklayacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Önümüzdeki hafta Saray’ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni nasıl arpalık haline getirdiğinin raporunu açıklayacağım” dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, ‘birileri aç, yoksulken Saray’dakilerin krallar gibi yaşadığını’, AKP yönetiminin 17 yıldır 420 milyar dolar borç aldığını belirterek ABD Başkanı Donald Trump’ın bunları bildiğini, bu nedenle tehditkar konuşabildiğini savundu.

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“Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni hiçbir güç tehdit edemez” diyen CHP lideri, iktidarın, Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon konusunda açıklama yaparken, “Türkiye anlaşmaya uymazsa ekonomisini mahvederim” diyen Trump’a tepki göstermemesinden yakındı: “Daha şu ana kadar AK Parti’den tık yok. Bu memleket sıradan bir memleket değil. Tepki gösteremeyeceksen çekileceksin.”

Esnafın “Dükkanımı kapattım; AVM’ler bizi mahvetti” diye ağladığını söyleyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Esnaf kardeşlerime biraz sitem edeyim. Bunları yapan kim senin oy verdiğin siyasi parti yaptı. Seni açlığa yoksulluğa mahkum eden yönetim kadrosu yaptı. Sen o kadrolara ders verdiğin gün sorunları çözeceğiz.”

CHP lideri, beyaz peynire yüzde 60, nohut yüzde 34 zam geldiğini belirterek “Ama enflasyonumuz yüzde 9; Saray’ın belirlediği şekilde açıklanıyor” dedi.

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‘15 Temmuz darbe girişiminden sonra şehit ve gaziler için 100 milyon dolar toplandığını’ anımsatan Kılıçdaroğlu “Nereye gitti o paralar” diye sordu.

‘Demek ki TSK’nın faaliyetleri aksatılabilir’

Tank-palet fabrikasının Katar ordusuna devrine bir kez daha değinen CHP lideri, 27 Ocak 2018 tarihli ticaret gazetesinde, askeri fabrika ve tersanelerin, ‘Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için yaptıkları faaliyetleri aksatmamak kaydıyla’ iş ya da ihale alabileceğinin yazdığına dikkat çekti. ‘Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için yaptıkları faaliyetleri aksatmamak kaydıyla’ ifadelerinin aynı yıl mayıs ayında kaldırıldığına değinen Kılıçdaroğlu, “Demek ki TSK’nın faaliyetleri aksatılabilir. Ama arkadaşlarımız bu işlemin iptali için dava açtılar” dedi.

Erdoğan’a yedi soru

CHP lideri, Türkiye’nin Suriye bataklığına, Ortadoğu bataklığına girmemesi için defalarca uyarıda bulunduğunu vurguladı: “9 no’lu gözlem noktasına Rusya izin verdiği ölçütte müdahale edebiliyoruz. Benim ağırıma gidiyor. Çünkü ben gerçek milliyetçiyim; memleketimi, taşımı toprağımı savunurum.”

Bir dönem Suriye’nin devlet başkanının Türkiye geldiğini, ülkenin lideriyle buluştuğunu, futbol maçlarının oynandığını, sanatçıların iki ülke arasında gidip geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Bir sabah kalktık bu hava değişmiş, düşman olmuşuz” dedi.

Erdoğan’a 82 milyonun önünde yedi soru yönelten CHP lideri, Bu soruların yanıtını beklediğinin altını çizdi:

Bir zamanlar dost olduğumuz Suriye’yle neden kavgalı hale geldik? Sana, “Suriye’nin iç işlerine karış” diyen kim?

diyen kim? Suriye’deki teröristlere meşru olmayan yollardan silah yollamayı kim önerdi?

Dünyanın dört bir yanından gelip Türkiye üzerinden Suriye’ye geçen teröristleri kim “Geçir” dedi?

dedi? Astana sürecinde İdlib’deki teröristlerin elinden ağır silahları alacacağına dair söz verdin mi? İdlib’de teröristlerin bekçiliğini yapıyoruz; şimdi de IŞİD’lilerinkini yapacağız. Biz teröristlerin bekçisi miyiz?

Suriyeli sığınmacıların bize maliyeti 40 milyar dolar; peki Suriye bataklığının Türkiye Cumhuriyeti’ne maliyeti ne kadar?

Trump, yani ortağın, “Haddini aşarsan ekonomini mahvederim” diyecek kadar cüretkar; haddini aşmaktan kastı nedir; ne sözü verdin?

diyecek kadar cüretkar; haddini aşmaktan kastı nedir; ne sözü verdin? Büyük Ortadoğu Projesi’nin eş başkanlığını hala yürütüyor musun?

CHP’lilerin, Meclis’te bugün, oğlu asker olan anneleri düşünerek tezkerenin bir yıl daha uzatılması için ‘Evet’ oyu kullanacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Tezkere bugün görüşülecek. Oradaki askerlerin burnunun kanamaması için içimiz yana yana evet diyeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.