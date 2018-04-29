CHP lideri, Gül’e gönderilen Akar ve Kalın’ı hatırlattı: Şu anda fiilen paralel devlet var

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın, seçimde cumhurbaşkanlığı adaylığının tartışıldığı bir süreçte Abdullah Gül’e gönderildiğini söyleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Şu anda Türkiye’de fiilen paralel devlet var” dedi.

Marmaris’te ‘Anadolu Medyası Buluşuyor’ etkinliğinde konuşan Kılıçdaroğlu, AKP’de yaşanan bedelli askerlik tartışmasına değindi. Başbakan Binali Yıldırım’ın bedelli askerliğe olumlu baktığı yönündeki açıklamasına AKP Sözcüsü Mahir Ünal’dan gelen “Bedelli askerlik gündemimizde yok, bu, başbakanımızın kişisel görüşüdür” yanıtını hatırlatan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Başbakan’ın bedelli askerlik açıklamasını partisi yalanladı; böyle bir komediyi gelişmiş bir ülkede göremezsiniz. Başbakanın sözü, sözcüsüne bile geçmiyor. Çünkü oraya halkın değil, Saray’ın iradesiyle geldi.”

Reklam

Kılıçdaroğlu, dün yaptığı basın açıklamasıyla cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmayacağını söyleyen Abdullah Gül’le ilgili “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sözcüsü Kalın ve Genelkurmay Başkanı Akar’ı Gül’e yolladı” iddialarını da değerlendirdi. Habertürk’ün iddiaya ilişkin haberi yayınlamasının ardından kaldırdığını ve gazetenin internet sorumlusunun işine son verildiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Bu ülkenin genelkurmay başkanı ve saray sözcüsü birlikte Abdullah Gül’e gittiler. Haber doğru ama gazeteciler yazamıyor. Bir internet sitesi genel yayın müdürü haberi koydu ve işinden edildi. Haber doğru mu doğru, ama gazeteciler yazamıyor. Bu dramatik tabloyu hiçbir gazetecinin unutmaması lazım. Cumhurbaşkanlığı adayının tartışıldığı süreçte sarayın sözcüsü ve genelkurmay başkanını Abdullah Gül’e gönderemezsiniz. Hala elle tutulur bir açıklama yapamadılar. ‘Efendim, Suriye konusunu açıklamak için gönderdik’ diyorlar. Saray’ın sözcüsünün ne işi var orada? Bu ülkenin dış işleri bakanı yok mu?”

Kılıçdaroğlu ayrıca, şu anda Türkiye’de fiilen paralel devlet olduğunu da sözlerine ekledi.