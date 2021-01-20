CHP lideri: Erdoğan, Özdağ’a yapılan saldırıyı kamuoyu önünde açıkça kınamalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a yapılan saldırıyı kamuoyu önünde kınaması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i ziyaret eden KıIıçdaroğlu, CHP’li belediyelerin salgın sürecinde halkın yanında olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: “CHP’li belediyeler olmasaydı, bugün pandemi sürecini Türkiye çok daha ağır koşullarda geçirirdi. O nedenle onlar oturup kalksın, bizim belediye başkanlarımıza yürekten teşekkür etsinler. “

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Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan CHP lideri, Özdağ’a yönelik saldırıyla ilgili şunları söyledi:

“Bu konuda Sayın Erdoğan’ın, kamuoyunun önüne çıkıp, açıklıkla yapılan saldırıyı kınaması ve faillerin yargılanmasını istemesi gerekiyor. Bunu yapmadığı takdirde, ‘Efendim telefon açtım, geçmiş olsun dedim’, bunlar değil. Sen 83 milyona hitap edeceksin, 83 milyona çağrıda bulunacaksın, ‘Biz asla bu tür olayları, şiddeti kabul etmiyoruz ve kınıyoruz’ diyeceksiniz. Eğer bunu yapabilirlerse bence görevini yapmış olur. Erdoğan’ın bu görevi yapması gerekiyor, bekliyoruz.”



‘Savcı tehdit ediliyor, olacak şey değil’

Konuyu soruşturan savcının tehdit edildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Savcının tehdit edilmesi, geldiğimiz süreçte daha önemli bir aşama. Olayı soruşturacaksınız, olayı soruşturan savcı tehdit ediliyor. Akıl alacak şey değil. Tehdit edenler belli, odak noktaları belli, bunun üzerine de kararlılıkla gitmek lazım. (…)

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Kişinin siyasi görüşünü beğenirsiniz veya beğenmezsiniz ama onun görüşünü açıklıkla ifade etmesine ortam sağlamak zorundasınız. Demokrasinin gereği budur, demokrasi şiddeti kabul etmez, şiddete karşı çıkar. Dolayısıyla Erdoğan’ın da Sayın Bahçeli’nin de kamuoyunun önüne çıkıp, ‘Biz yapılan olaylardan dolayı büyük bir üzüntü içindeyiz, Türkiye bunları kabul etmez, şiddete karşıyız, şiddete başvuranlar ve şiddeti özendirenler yakalanmalı ve yargılanmalı.’ diye açıklama yapmalılar. Sessiz kalmaları, şiddeti özendirdikleri anlamına gelir, bunu kabul etmiyoruz.”

‘İnce’ye hayırlı olsun’

CHP lideri, “Muharrem İnce parti kuracağını açıkladı. Nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna ise “‘Hayırlı olsun’ diyeceğiz, arkadaşlar ne diyeceğiz. Parti kurmak serbesttir, isteyen arkadaşlar parti kurarlar” yanıtını verdi.