CHP lideri desteğe rağmen eleştiriden rahatsız: Erdoğan’da takıntı var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin harekatına desteğinden ötürü Başbakan Binali Yıldırım’dan teşekkür aldığını ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisini eleştirmeye devam ettiğini söyledi: “Böyle bir konuyu oy devşirmek için kullanmak ahlaksızlıktır.”

Hürriyet’ten Deniz Zeyrek ile telefonda görüşen ve soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Afrin’de yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermelerine karşın Erdoğan tarafından eleştirildiklerini ifade etti.

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Erdoğan’da Kılıçdaroğlu takıntısı olduğunu belirten CHP lideri, sözlerine şöyle devam etti: “Ben artık ciddiye almıyorum. Ordu Afrin’e girmiş. Biz açıktan destek veriyoruz, ‘Sınırlarımızda sorun var, bu milli bir sorundur’ diyoruz. Böyle bir konuyu oy devşirmek için kullanmak ahlaksızlıktır. O desteğimizden bile rahatsız oluyor.”

‘Esad tavrı sürdürülemez’

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a dair de yorum yapan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Gördüğünüz gibi, Afrin operasyonu, Türkiye ile Esad rejimi arasında da yeni bir dönemi açmış görünüyor. Ankara’da ‘Esad Rusya’dan sonra ABD’nin de desteğini almış görünüyor. Bu da bir süre daha kalıcı olacağını gösteriyor. ‘Esad’ı görmüyoruz’ tavrı artık sürdürülemez’ görüşü çok üst düzeyde dile getirilmeye başlandı bile.”

‘Başbakan teşekkür etti’

Başbakan Binali Yıldırım’la Afrin harekatına ilişkin dün yaptığı görüşme de sorulan Kılıçdaroğlu, başından beri kendilerinin bilgilendirildiğini anlattı: “Başından beri bizi bilgilendiriyor. Operasyon başlamadan Almanya’daydım, arayıp bilgi verdi. Bugün de (dün) harekat hakkında bilgiler paylaştı. Desteğimiz için teşekkür etti.”