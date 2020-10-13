CHP lideri: Bakan, ‘Beni kızdırırsan emekli aylığını ödemem’ mesajı veriyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un, “Emekliye 30.5 milyar lira maaş ödedik” açıklamasından, “Beni kızdırırsan senin emekli aylığını da ödemem” mesajı çıktığını söyledi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Sen o emeklinin ne şartlarda geçindiğini, yıllarca ödediği primin değerini biliyor musun? Lütuf yapar gibi, ‘Ben sana bu parayı verdim’ diyorsun. Bu konuşmadan, ‘Beni kızdırırsan senin emeklki aylığını da ödemem’ o mesaj çıkıyor. Bunu yaparken büyük ihale verdikleri müheahhitlerin paralarını tıkır tıkır ödüyorlar.“

Reklam

CHP lideri, ‘insanların çöpten yiyecek toplarken ülkeyi yöneten beyefendinin’ yurttaşa sabretmelerini söylediğini belirterek, “Beyefendi sen nerede sabır gösteriyorsun” dedi.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: “Senin yazlık sarayın var. Uçan sarayın var. ‘Açım’ diyen vatandaşa sabretmesini söylüyorsun. Sen ne zaman sabır gösteriyorsun? Allah kimseyi kibirli yapmasın.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ekonomik sıkıntılar yaşayanlar için “Müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta sabretmektir. Gerçek mümin acıyı bal eyleyendir” demişti.

Reklam

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

*Ermenistan’ın, daha fazla kan akmaması için işgal ettiği Azeri topraklarından çekilmesi gerekiyor. Ama başka bir şey yapıyor, sivilleri bombalıyor. Bir insanlık suçu, terör suçu

*Hani dünya lideriydik? Londra’daki tefecilere faiz ödemede lideriz. Hani faiz günahtı, haramdı?

*İl kongreleri, seçimler serbest. Barolara serbest değil. Tüm bunlar saraya yalakalık yapan bir kişiyi yerinde tutmak için.

*18 yıldır yönetiyorsunuz ülkeyi. Eğitim sistemi nasıl bu hale geldi? Okulların tatil edileceğini bile Milli Eğitim Bakanı değil o açıklıyor. Okullar tatil edildikten sonra bakan 23 Mart’ta açıklama yaptı: “Uzaktan eğitimde önce Çin sonra biz geliyoruz.”

*Dünyadan haberleri yok kaç evde bilgisayar var, internet var? Mizah yapsan bu kadar olmaz. EBA’nın canlı kapasitesi 1 milyon öğrenci sen 15 milyonu eğitmeye çalışıyorsun. Tepelere çıkıp ders takip edenleri görüyorsunuz. Dünyanın neresinde var böyle bir şey? Erdoğan’ın gazıyla ‘dünyanın en gelişmiş milleti’.

‘3 milyon hanede internet, 793 bin evde TV yok’

*3 milyon 37 bin hanede ineternet yok. 793 bin evde televizyon yok. Sarayda internet var demek ki tüm Türkiye internete ulaşıyor.. düşünce bu. Senin bulunduğun yer saray ama Türkiye’nin her tarafı saray değil. Bazı ilçelerin tamamında internet yok.

*16 Mart’tan beri tek bir derslik bile yapılmadı. 57 bin 340 derslik ihtiyacı var. 133 bin öğretmen lazım. Ama öğretmen almadılar. Yurtdışındaki tefecinin parasını nasıl ödeyeceklerini düşünüyorlar. Bizim çocuklarımız umurlarında değil.

*21’inci yüzyılda neden iyi bir internet altyapısı yok? Türk Telekom yapacaktı. Hariri ailesine sattınız. Bankalara borcunu ödemeye gelince ödemedi; devredildi. Türk Telekom altyapıyı yapmadı.

*Evrensel Hizmet Fonu’yla ilgili kanun, Türk Telekom, Türksat var. Neden internet altyapısı yapılmıyor. Bir ülkeyi geri götürmek isteyen eğitimine sekte vurur.

*30 milyon veli ve öğretmenlere sesleniyorum:

Bilgisayarlardan alınan KDV kaldırılsın. Ne zaman kalkar havuz medyasının patronlarına iş verirler o zaman kaldırırlar.

İnternet hava gibi su gibi. Hepimizin her çocuğun yaşamının parçası. İhtiyaç sahibi olan ailelere ve öğretmenlere internet ücretsiz olmalı. Evrensel Hizmet Fonu’nda geçiyor bunlar.

İhtiyaç sahibi çocuklara ve tüm öğretmenlere ücretsiz bilgisayar verilsin. Gerekirse bize beş ay maaş vermeyin. Bir kişiye 4 katrilyonluk vergi muafiyeti imkanı veriyorsun.

İBB’nin araştırmasına göre İstanbul’da bilgisayar ve interneti olmayanların en yüksek sayıda olduğu ilçeler arasında Arnavutköy, Bağcılar, Ümraniye, Sultangazi var. Bunlar AKP’nin en yüksek oy aldığı ilçelerden.

TV olmayanlara bunu sağlamak istedik. Milli Eğitim Bakanlığı’na yazdık. Siz yapamazsanız biz kampanya düzenleyelim dedik. Bakanlık yazı gönderdi. Valiliklere bu konuda talimat verildiği yazıyordu. Valilikler bunu yaptıysa teşekkür ederiz. Yapmadıysa bana söyleyeceksiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı 57 bin 340 dersliği yapamazsa bize söylesinler yıl sonuna kadar yapıp anahtarını teslim edeceğiz. Yer gösterin sadece.

Ankara’da, İstanbul’daki İSMEK gibi kurs yerlerini tahsis edelim dedik. Ama CHP’li belediye ya istemediler.

*Öğretmenlere sesleniyorum: Hala bu şahsım devletine oy vermeye devam edecek misin?

*Uygur Türkleriyle ilgili 34 ülkenin imza attığı bir metne neden Türkiye imza atmıyor? Bunu Erdoğan’a değil MHP lideri Devlet Bahçeli’ye sordum. Bugün yanıt vermiş, “CHP bize Uygur Türklüğünü öğretemez, parmak sallayamaz” diye. Benim üslubumda kaba güç, parmak göstermek yoktur, akıl gücü vardır. Sayın Bahçeli bilsin Iraklı Türkmenlere kim yardım etti? Biz yaptık, reklamını yapmadık. Suriye’deki Türkmenlere Arapça nutuk gönderen biziz. Sen ne diyorsun kardeşim? Sorun Bahçeli’ye neden imza atılmıyor. Çünkü Çin’den para gelecek.