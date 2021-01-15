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CHP lideri: Aşı olmak için vatandaş Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aşı olmak için ‘vatandaş Kılıçdaroğlu olarak sırasını bekleyeceğini’ açıkladı.

Fotoğraf: AA

Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul’da başlattığı, CHP’nin kentteki üyelerinin tamamının ziyaret edileceği #SenVarsanBizVarız saha çalışmasına video konferans yöntemiyle katıldı. İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’ndan bilgi aldı.

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Kaftancıoğlu, “Sokakta bize sıklıkla sorulan bir soru var, siz aşı olmayı düşünüyor musunuz” diye sordu.

‘Öncelik sağlık çalışanlarının’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın arayıp kendisini aşı olmaya davet ettiğini anlatan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Evet aşılama başladı. Ben de vatandaş Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim. Öncelikle sağlık çalışanlarının aşı olması lazım. Onlar doğrudan doğruya hastalarla ilişki kuruyorlar. Günün 24 satinde çalışıyorlar. Eğer bugün pandemide çok ciddi bir yaygın tablo ortaya çıkmadıysa nedeni sağlık çalşanlarının gösterdiği çabadır. Bütün arkdaşlarıma söyleyeyim. Bir yerde bir sağlık çalışanı görürseniz benim saygılarımı iletirseniz çok mutlu olurum.”

Çin’den Türkiye’ye 30 Aralık’ta 3 milyon doz aşı gelmiş, acil kullanım onayının verildiği önceki gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bilim kurulu üyeleri dün de sağlık çalışanlarına öncelik verilerek kitlesel aşılama başlamış, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan aşı olmuştu.

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Erdoğan, parti liderlerini aşı kampanyasını teşvik etmeye çağırmış, Koca da liderleri arayarak aşı olmaya davet etmişti. MHP lideri Devlet Bahçeli ve İYİ Parti lideri Meral Akşener sosyal medya hesaplarından bugün aşı olduklarını duyurmuştu.

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