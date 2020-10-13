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Yaramazlara biraz batar!

CHP lideri: Alt mahkeme AYM kararına uymuyorsa çürüme var demektir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu’nun yeniden yargılanma talebinin alt mahkeme tarafından reddeilmesine ilişkin, “Bir yargı organı diyor ki, ‘Ben AYM kararına uymayacağım.‘ Üst mahkemenin verdiği karara alt mahkeme, ‘Uymayacağım’ diyorsa orada orada bir sorun var. Bir çürüme var” yorumunu yaptı.

Fotoğraf: anayasa.gov.tr

Anayasa Mahkemesi (AYM), Berberoğlu’nun milletvekili dokunulmazlığı olduğu için hak ihlali kararı vermişti. Ancak İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, eski CHP’li vekilin yeniden yargılanmasına gerek olmadığına hükmetmişti.

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Kılıçdaroğlu, ilgili maddeleri okuyarak anayasaya göre alınan kararın yanlış olduğunu, milletvekilliği düşürülen CHP’li Berberoğlu için hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi (AYM) kararının bağlayıcı olduğunu, yasama, yargı ve yürütme organlarını bağladığını vurguladı.

CHP lideri şunları söyledi: “Bu anayasa beni bağlıyor, Meclis’i bağlıyor, AYM’yi bağlıyor ama alt mahkemeyi bağlamıyor. O zaman vatandaş da, ‘Ben de vergi ödemiyorum’ der. AYM kararına uyulmuyorsa ben neden vergi dairesinin müdürünün talebini yerine getireceğim?’ Bir kaosa zemin hazırlanır. Tuz kokar arkadaşlar.”

Tepkisini meclis kürsüsünde dile getiren Kılıçdaroğlu, tüm milletvekillerinden yasalara sahip çıkılmasını istedi.

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Adaletsizliğe karşı çıkılmadığında ‘orman kanunlarının geçerli olacağını’ belirten Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: “Hepimizin oturup vicdan sorgulaması yapması lazım. ‘Halkın seçtiği milletvekilini ben hapse atacağım’ diyorsunuz. Hangi partiden olursak olalım adalet kavramını genişletmek zorundayız. Bir hakim çıkacak, ‘Ben senin kararına uymayacağım’ diyecek. O zaman AYM’yi, yargıyı da kapatalım.

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