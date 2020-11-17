CHP lideri: 15 gün önce, ‘Ekonomi pik yapıyor’ diyenler acı reçeteden bahsediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “15 gün önce, ‘Ekonomi pik yapıyor’ diyenler şimdi, ‘Acı reçete vereceğiz’ diyenler değil mi” diyerek ekonominin yandaş ve tefeciler için pik yaptığını, işçi, emekli için dip yaptığını söyledi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “‘Ekonomi pik yapıyor’ lafı doğru mu? Bazıları için doğru. Kimler için doğru söyleyeyim. Dolarla ihale alanlar için doğru, dolarla devlete borç verenler için doğru. Bunlar kendini ‘Biz yerli ve milliyiz’ diye tanıtıyorlar değil mi? Bunu diyenler dolarla borçlanma konusunda tahvil çıkarırlar mı? Kendi parana güvenmiyorsun, kendi vatandaşına dolarla borç ver diyorsun. Bu sözüm sarayın bekçiliğini yapanlar için de geçerli. Dolarla mevduat hesabı olanlar için de ekonomi pik yapıyor. Dolar arttıkça onlar da rahatlar. Dolarla hazine garantisi alanlar için de ekonomi pik yaptı. Yandaş ve tefeciler için ekonomi mükemmel. Ama işçi için, dul için, emekçi için ekonomi ne yaptı? Pik değil dip yaptı.“

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Devletin aile şirketi gibi yönetilemeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: “Devlet, vatandaşları arasında ayrım yapmaz. Bendensen hizmet veririm, benden değilsen hizmet vermem anlayışı demokrasilerde ve insan haklarında olmaz. Ekonomide ya da hukukta reform yapacaksan nasıl yapacağını anlatacaksın?”

“İktidar sahada konuşamıyor, milletvekilleri konuşamıyor. Nereye gitseler protestoya uğruyorlar” diyen CHP lideri, “Milletvekillerimiz meslek kuruluşları ve kanaat önderleri ile konuştu. Bu sefer sadece çözümlerimizi anlatacağız. Bir ekonomi masası kurduk” dedi.

83 milyon insanın beş kişiye (ihale alan beş müteahhitten bahsediyor) çalıştığını söyleyen CHP liderinin konuşmasından satırbaşları şöyle:

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*10 milyon 287 bin işsiz var. 225 bin kişi işsizlik ödeneği alıyor.

*Merkez Bankası’nda rezerv eksi 54 milyar dolar, para yok yani

*Ekonomide reform yapacaklar. Milletin önüne gerekirse acı reçeteyi koyacaklar. Soru şu 18 yılda ne yaptın? İstediğin her şeyi yaptın. “El kaldır” deyince blok halde 19 Mayıs hareketleri gibi el kaldırıyorlar. 18 yıl sonra milletin önüne acı reçeteyi hangi gerekçeyle koyuyorsun?

‘Ayranı yok içmeye…’

*Vatandaşın önüne acı reçete koyup israfa devam ediyor. Örnek vereceğim. Sayın Bahçeli’yle Kıbrıs’a gidiyor. Bir uçak Erdoğan için, bir uçak Bahçeli, bir uçak bakan ve heyetler için. Dışişleri bakanı için ayrı uçak, iki uçak da koruma var. “Ayranı yok içmeye” diye bir atasözü var ya bizde… Bunu yaparken bu ülkede konteynerlerden beslenen milyonlar hiç aklınıza gelmiyor mu sizin?

*“Biz oraya piknik yapmaya gideceğiz” dediler. Devletin itibarına bakar mısınız? Onlar Cumhuriyet bayramı kutluyor, beyler Maraş’ta piknik yapmaya gidiyor.

*Tek yapacakları faiz artırmak olacak.

*Adaletin işlemediğini Erdoğan da biliyor. Milletten özür dilemeleri gerekiyor.

‘KHK mağdurlarnı göreve iade et, Oda TV’nin sitesini aç’

*İlk konu şu Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamayan hakimlere ne yapacaksın? Hakimler Savcılar Kurulu’na talimat veren kim? Binlerce KHK mağduru var. Beraat etmişler. Göreve iade edilmek istiyorlar. Samimiysen hemen yarın göreve iade et. Mafya liderlerin, uyuştucu kaçakçalarını bırakıyorsun, düşünce özgürlüğünü kısıtlayıp insanları hapse atıyorsun. Düşüncesini ifade etti diye kimseyi hapse atmayacağını söylüyorsan inanırım reform yapacağına. Basın İlan Kurumu kanalıyla Cumhuriyet gazetesine yaptığın haksızlığa son vereceksin. Oda TV’nin internet sitesini yarın sabah açacaksın. Bu kürsüdeki konuşmalarımı hakkında savcılar işlem yapıyor.

*Devlet Bahçeli’ye sözüm olacak. Sıklıkla CHP’yi eleştiriyor. Ona bu görevi vermişler.

*HDP’ye kızıyorlar, kızabilirsin ama bir suç örgütü gibi görüyorlar. HDP’li başkan vekili Meclis’i yönetiyor değil mi? Sen de MHP’li vekil olarak ondan söz istiyorsun. “Efendim HDP Meclis’i yönetemez” diyorlar; yönetiyor. Bir şeyi söylerken mantık bütülüğü gözetilmeli.

*Seçim döneminde teröristin kardeşini televizyonlara çıkarıp mektup okuturlar sonra da piyasaya çıkıp, “Ben milliyetçiyim. Ben ülkücüyüm” derler.