‘CHP kuzu taktiği uyguluyor’ diyen başbakan: Vatandaşa mağdur rolü oynuyor

Başbakan Binali Yıldırım, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı baz alan anayasa değişikliği referandumu kampanyasında CHP’nin ‘kuzu taktiği’ uyguladığını söyledi.

CNN Türk’te Hakan Çelik’in sorularını yanıtlayan Yıldırım, CHP’nin vatandaşa mağdur görünerek ‘kuzu taktiği’ uyguladığını kaydetti: “Sinirlenmiyor, cevap vermiyor… Gören de zanneder CHP değişti. CHP vatandaşa masum, mağdur rolü oynuyor. ‘Başbakanı koruyoruz’ diyorlar. Sana mı düştü başbakanı korumak? Başbakan alnının akıyla bu memlekete hizmet ediyor, bölünmüş yol yapıyor. En büyük eserleri memlekete kazandırdık. Çalış da sen de yeni sistemde iktidar olmaya bak. Bizi koruyan millet, başkasının korunmasına ihtiyacımız yok.”

‘Garantili hükümet sistemi’

16 Nisan’da oylanacak sistemin adını ‘garantili hükümet sistemi’ olarak bildiren Yıldırım, cumhurbaşkanına verilecek yetkilerin mevcut anayasa ile çok farkı olmadığını savundu: “Nedir fark? Cumhurbaşkanı kararname çıkarıyor. Yürütme konularıyla ilgili. Temel hak ve hürriyetlerle ilgili kararname çıkaramaz. Bir konu anayasada kanunlarla tanımlanmışsa onun hakkında kararname çıkarılamıyor. Anayasada hüküm olan konularda kararname çıkamıyor. Anayasada diyorsa bu konu kanunla düzenlenir. Bu konuda da kararname çıkaramıyor. Eğer çıkarırsa kanun kararnamenin üzerinde yer alıyor. Çıkarırsa mahkeme hemen iptal edecek. Diyelim kanuna uymadı cumhurbaşkanı kafasına göre iş yaptı meclisin anayasa mahkemesine götürme yetkisi var. Aynı yetki kanun cumhurbaşkanının elini kolunu bağlıyorsa cumhurbaşkanı da anayasa mahkemesine götürebiliyor.”