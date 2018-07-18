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Yaramazlara biraz batar!

CHP ‘kurultay çağrı heyeti’: Seçim başarısı için değişim şart

CHP’de olağanüstü kurultay çağrısı yapan heyetin sözcüsü Gaye Usluer, “Değişim ve yenileşmeyi yapmaksızın gidilecek yerel seçimlerden bir başarı sağlanamayacağı çok açık” dedi.

Fotoğraf: CHP

Birgün’den Sebahat Karakoyun’a konuşan Usluer, ‘yerel seçim bahanesiyle’ delegeyle yüzleşmekten, hesap vermekten kaçınılmaması gerektiğini savundu.

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Hem Meclis hem de cumhurbaşkan seçiminden umduğunu bulamayan CHP’de Muharrem İnce’ye yakın isimler, genel başkan değişikliği için olağanüstü kurultaya gitmek istemişti.

Bunun için de 16 Temmuz’da delegelerden imza toplanmaya başlanmıştı. CHP tüzüğüne göre 1266 delegenin yarısından fazlası imza vermesi halinde parti kurultaya gidecek.

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İnce’ye yakın isimlerden CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, ikinci gün itibariyle 466 delegenin imza verdiğini dile getirmişti.

‘CHP ideolojik olarak netleşmeli’

Usluer (Fotoğraf: @GayeUsluer)

CHP’nin ideolojik olarak netleşmesi ve yönetim anlayışının değişmesi gerektiğini dile getiren Usluer, 24 Haziran seçimlerinde sonucun AKP ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan açısından mutlak bir zafer olmadığını, ancak CHP açısından ortada bir başarısızlığın bulunduğunu ve bu konuda özeleştiri yapılması gerektiğini savundu.

‘Cambaza bak’ anlayışı

Usluer, “Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce, CHP’nin yıllardır aşamadığı eşiği aşarak yüzde 31’e ulaştı. Elbette bu oy oranı seçilmek için yeterli değil ancak ‘Parti neden İnce’nin 8 puan gerisinde kaldı’ sorusuna yanıt aramak yerine, cumhurbaşkanlığı seçiminde beklenen oya ulaşılmadığına vurgu yapmak ‘cambaza bak’ anlayışından başka bir şey değil” diye konuştu.

‘Yönetim anlayışı değişmeli’

Kurultay çağrı heyeti (Fotoğraf: @gsolaker)

CHP ideolojik olarak netleşerek, partinin tüzüğünde ve programında yazdığı gibi ‘sol-sosyal demokrat’ bir parti olması gerektiğini belirten Usluer “Yönetim anlayışı değişmeli. Bir kadro hareketi olmalı” dedi.

Usluer şöyle devam etti: “Elbette karşı mahalleden de destek almayı hedefleyeceğiz ancak, AKP gibi yaparak başarıyı hedeflemek yerine başka bir gelecek hayalini örgütlemeliyiz. ‘Mış gibi’ yaparak bir yere varamayız. Yurttaşları başka bir Türkiye’nin mümkün olduğuna inandırmalı, umut vermeliyiz.”

‘AKP’yi eleştirirken…’

CHP’nin AKP’yi eleştirirken demokrasi, adalet, liyakat ve hesap verebilir olmaktan söz ettiğini belirten Usluer, “Önce biz kendi partimiz içinde demokrasiyi, liyakati, adaleti ve hesap verebilirliği oluşturmalıyız. Bunun için parti tüzüğünde değişiklik yapılmalı ve olağanüstü kurultayın ardından öncelikli hedef demokratik bir tüzük olmalıdır” dedi.

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