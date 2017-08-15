CHP, ‘kumpas’ söylemi sonrası harekete geçiyor: ‘Milyonlar sokakta olacak’

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CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, son haftalarda AKP’nin hedefe aldığı parti liderleri Kemal Kılıçdaroğlu’na desteklerini ifade ederek “Genel başkanımızın arkasındayız. Milyonlar sokakta olacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tutuklu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun “Buradan çıktım çıktım. Çıkmadığın takdirde açıklamalarda bulunacağım” dediğini öne sürmüştü.

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Berberoğlu, MİT TIR’ları davasında 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp cezaevine konulmuştu. Son zamanlarda başta Erdoğan olmak üzere AKP kanadı CHP’li vekil üzerinden parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef almaya başlamıştı.

CHP, Kılıçdaroğlu’na karşı bir ‘kumpas’a girişildiğini savunuyor.

Canpolat’tan sorular

İl başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Canpolat, Kılıçdaroğlu’na ve partilerine yönelik ‘her türlü saldırı karşısında’ sessiz kalmayacaklarını belirterek, “Milyonlarca insanla mücadelemizi en üst boyutta yürüteceğimizi belirtmek istiyorum. Genel Başkanımızın arkasındayız” diye konuştu.

MGK’nın 2004’teki uyarılarına karşı yeterli tedbirin alınmadığını ifade eden Canpolat, şu soruları yöneltti: “Bizler ‘Fetullah Gülen hareketi devlet kademelerinde ayrıcalık kazanıyor; bu tehlikeli duruma karşı tedbir alınmalı’ derken; Onun arkasından ağlayan, ‘Ne olur ülkene geri dön’ diyen yalvaran siz değil miydiniz? Fetullah Gülen’i eleştirdiği için gazetecileri tutuklayan, Fetullah Gülen’in TSK’yı çökertme operasyonu olan Ergenekon ve Balyoz davalarının savcısı FETÖ’cü Zekeriya Öz’ün heykelinin dikilmesini isteyen siz değil miydiniz? FETÖ’nün kurduğu Bank Asya’nın açılışını Fethullah Gülen’le birlikte yapan yine siz değil miydiniz? Darbeci generallerden Şaban Dişli sizin genel başkan yardımcınızın ağabeyi değil mi? Korkunuzdan dolayı içinizdeki FETÖ’cüleri hala devletin en yüksek makamında tutan siz değil misiniz? Hayatı boyunca hiçbir dini cemaat ya da hareketin içerisinde yer alması söz konusu bile olmayan insanları FETÖ’cü diye içeri atan siz değil misiniz?”

‘Milyonlar sokakta olacak’

Canpolat, partilerinin eylem yapacağı sinyalini verdi: “Genel başkanımızın arkasındayız. Milyonlar sokakta olacak. Genel merkezimizle birlikte 81 ilde aynı anda, Türkiye’nin her tarafında milyonlarca insanla bu tek tip yönetime karşı, muhalefetini susturan, kendi dışında hiç kimsenin nefes almasına müsaade etmeyen, sadece baskıyla, sindirerek iktidarda kalmak isteyenlere karşı mücadele edeceğiz. Dünyanın her yerinde diktatörlerin en son başvurdukları konu aynıdır. Biz ona pabuç bırakmayacağız. Bastırarak, sindirerek, CHP’lileri ve Türkiye’nin toplumsal muhalefetini sindireceğinize inanıyorsanız, bundan vazgeçin.”