CHP kulislerindeki ‘seçim’ iddialarına partiden yanıt: Bu kurultay o kurultay değil

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Herkese açık beş günlük bir ‘Adalet Kurultayı’ düzenleyeceğini duyuran CHP’nin genel başkan yardımcısı Çetin Osman Budak, programın detaylarını paylaştı.

‘Adalet Kurultayı’nın 26-30 Ağustos tarihlerinde Çanakkale’de yapılacağını duyuran parti sözcüsü Bülent Tezcan, kurultayın özellikle Çanakkale’de yapılacağını belirterek “Çanakkale, ilk defa hiçbir etnik ayrım gözetmeden ulusal Kurtuluş Savaşı’ndan önce bu milletin Türk, Kürt, Laz, Çerkez ayrımı gözetmeden bir arada işgale karşı koyun koyuna savaştığı yer” demişti.

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Parti kulislerindeki ‘seçim’ iddialarına “Bu kurultay o kurultay değil” diyerek yanıt veren Budak, “Bu kurultay Orta Asya’dan Türk boylarının yılda bir iki defa bir araya gelip şenlikler yaptığı ve bütün obaların sorunlarının, bilginin, kültürün tartışıldığı yer anlamında bir kurultaydır” dedi.

‘Halkla çalıştaylar yapılacak’

Kurultayda herkesin gelip kendini ifade edebileceğini aktaran Budak, detayları paylaştı: “Paneller yapılacak. 26 Ağustos sabahı program başlıyor. Panellerde adaletsizliğe uğrayanlar konuşacak. Sekiz ana başlık var, bunun altında yüzlerce başlık olacak. Dünyadan ve Türkiye’de en önemli isimler buraya gelip panel yapacak. Bir yandan da halkla çalıştaylar yapılacak. 50- 60 kişilik gruplar fikirlerini ortaya atıp tartışacak.”

‘Ülkede adalet isteyenleri davet ediyoruz’

Kurultayda ortaya bir de ‘Adalet Kutusu’ koyacaklarını belirten Budak “Kişiler, başından geçen adaletsizlikleri en fazla bir sayfa olacak şekilde yazıp o kutunun içine atacak. O kutu her akşam açılacak ve yazılar redakte edildikten sonra kitap haline getirilecek. Bir ‘Adalet Anıtı’ yapılacak. ‘Bir tuğla da sen koy’ diyeceğiz. ‘Adalet sokağı’, ‘Ne için adalet istiyorsunuz?’ caddesi olacak. Çanakkale’de iki yer belirledik. Bunlardan birinde yapacağız. Ülkede adalet isteyenleri davet ediyoruz” diye konuştu.