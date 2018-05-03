CHP kulisi: Vekillik için Ahmet Şık, Sunay Akın ve Meltem Cumbul’a teklif gidecek

CHP’nin milletvekilliği adaylığı için gazeteci Ahmet Şık, yazar Sunay Akın ve oyuncu Meltem Cumbul’un içinde bulunduğu isimlere teklif götürmeye hazırlandığı kulislere yansıdı.

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in kulis haberine göre, CHP’nin milletvekilliği adaylığı için teklif götürmeyi planladığı isimler arasında ihraç edilen akademisyenler İbrahim Kaboğlu, Murat Sevinç, gazeteci Ahmek Şık, yazar Sunay Akın, sanatçılar Levent Üzümcü ve Meltem Cumbul bulunuyor.

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‘Balyoz ve Ergenekon mağdurları’nın yanı sıra CHP’nin vekillik teklif etmeyi düşündüğü isimlerden biri de ‘Adalet Yürüyüşü’nde Kılıçdaroğlu’nun doktorları arasında yer alan Cihangir İslam.

Teklif götürülen bazı isimlerin ise kabul etmediği öğrenildi.