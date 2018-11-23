CHP kulisi: Üç kentte eğilim yoklaması var, İnce’nin istediği İstanbul’da yok

CHP Genel Merkezi’nin yalnızca üç kent için eğilim yoklaması yapmayı planladığı öne sürüldü. Bu kentler arasında, Muharrem İnce’nin adının geçtiği İstanbul yok.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), eğilim yoklaması için karar aldı.

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Parti yönetimi, 2 Aralık Pazar günü Çanakkale, Sinop ve Bilecik’te eğilim yoklaması yaparak aday belirleyecek.

Üç kentin yanı sıra başka kentlerden 15 ilçede de CHP üyelerine başkan adayı olarak kimi görmek istedikleri sorulacak.

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Çıkan sonuçlar 5 veya 6 Aralık’ta parti meclisinde görüşülecek. Sandık başına giderek oy verecek üyelerin 30 Eylül 2018’den önce üye olması şartı aranacak.

İnce’nin İstanbul’unda yok

Cumhuriyet’in haberinde İstanbul’da eğilim yoklaması yapılacağı bilgisi yer almadı ama CHP yönetiminin ‘örgütten gelecek talep üzerine ihtiyaç duyulması halinde’ bazı il ve ilçelerde de eğilim yoklaması yapabileceği belirtildi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce dün eğilim yoklaması yapılması halinde İstanbul’da aday olacağını söylemişti.