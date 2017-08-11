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CHP kulisi: Partide ‘Saray merkezli bir operasyonla karşı karşıyayız’ görüşü hakim

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CHP kulislerinde “Saray merkezli bir operasyonla karşı karşıyayız” görüşünün hakim olduğu, partinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Dikkate almayın” diye yorumladığı öğrenildi.

Erdoğan son olarak, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun ‘casusluk’ iddiasıyla tutuklandığı MİT TIR’ları soruşturmasının Kılıçdaroğlu’na uzanabileceğini ima etmişti.

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Milliyet’ten Meriç Tafolar’ın kulis haberine göre, dün üç saat süren MYK toplantısında, Erdoğan’ın ifadeleri de değerlendirildi.

Parti kurmayları cumhurbaşkanın açıklamalarını, “Partiye karşı bir kumpas kuruluyor. Saray merkezli bir operasyonla karşı karşıyayız” biçiminde yorumlarken, Kılıçdaroğlu’nun, “Böyle ifadeler olur, olacaktır. Dikkate almayın. Ülkeyi yönetemediklerinin, yönetmekte zorlandıklarının göstergesi. Çaresiz olduklarını biliyoruz. Yönetemedikçe, böyle saldırılarla karşılaşırız. 3-4 yıl önce de eski Genelkurmay Başkanı’nı terörist ilan etmişler, FETÖ’cü subay ve hâkimlerle, FETÖ’cü olmayan vatanseverlere yönelik operasyon yapıyor, onları darbeci ilan ediyorlardı” yanıtını verdiği öğrenildi.

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