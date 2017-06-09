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CHP kulisi: MYK’da masaya gelen olağanüstü kongre önerisi destek bulmadı


 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan merkez yönetim kurulu (MYK) toplantısında, bir kurmay tarafından dile getirilen olağanüstü kongre önerisi kabul görmedi.

Fotoğraf: chp.org.tr

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, referandumun ardından partisinin olağanüstü kurultay toplaması gerektiğini her fırsatta yineleyerek yeterli imzayı toplaması halinde genel başkanlığa adaylığını koyacağını söylemişti.

Kılıçdaroğlu’na “Testi kırılmadan önce uyarıyorum” diye seslenen İnce’ye yakın delegelerin kongre talebinden vazgeçtiği açıklanmıştı.

‘Parti bir an önce seçimlere hazırlanmalı’

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberine göre olağanüstü kongreyi öneren kurmay, gerekçe olarak ‘kongre sürecinde partinin kendi gündemiyle daha çok ilgilenmesi, örgütlerin kongre sürecine odaklanarak, saha çalışmalarını ihmal etmesi, en az yüzde 50 oy alan ‘Hayır’ cephesinin kongre sürecinde yaşanacak olası bir içe kapanmadan zarar görebileceği’ni gösterdi.

Kurmay, kongrenin bir an önce yapılarak gündemden çıkarılması ve partinin tüm teşkilatlarıyla 2019’daki seçimlere hazırlanması gerektiğini belirtti.

Partinin tüm enerjisini ‘Hayır’ cephesini daha da büyütmek için harcaması gerektiğini savunan kurmayın önerisi, destek görmedi.

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