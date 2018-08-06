CHP kulisi: MYK’da köklü revizyon: Torun, Öztrak, Koç ve Bingöl kalıyor

Muhaliflerin olağanüstü kurultay için yeterli imzayı bulup bulamadığını bugün açıklaması beklenen CHP’nin bir yanda da yönetimde köklü bir değişikliğe hazırlandığı kulislere yansıdı.

CHP’deki kurultay çağrı grubu adın açıklama yapan parti meclisi üyesi Gaye Usluer, perşembe günü 630 imzayı genel merkeze teslim ettiklerini açıklamıştı. Kurultayın toplanması için gerekli imza sayısı 621 olarak hesaplanırken genel merkez, mükerrerler ve üye olmayan imzaların çıkarılması sonrası 605 imzanın kaldığını belirterek bu sayının illere dağılımını basınla paylaşmıştı.

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Pazartesi günleri yapılan merkez yönetim kurulu (MYK) toplantısı ise cepteki imzaların genel merkeze getirilmesinin son gününe denk geldiği için bu hafta çarşamba günü.

Belediye başkanlığı niyetini açıklayan isimlere yer yok

Hürriyet’ten Rıfat Başaran’ın haberine göre CHP’de bir süredir konuşulan MYK revizyonunun bu hafta olması bekleniyor. MYK değişikliği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun inisiyatifiyle gerçekleşecek. Kurmaylar istifalarını Kılıçdaroğlu’na sunacak. Kılıçdaroğlu ise teşekkür konuşması yapacak. Genel başkan yardımcısı sayısının düşürülebileceği belirtiliyor. Sayı halen 17.

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Bazı görev alanlarında birleştirmeler yapılırken, bazı görev alanlarının da kaldırılabileceği ifade ediliyor.

CHP kulislerine yansıyan bilgiye göre örgütün tepki gösterdiği bazı isimlerle vedalaşılırken, bazı MYK üyelerinin de sorumluluk alanlarında değişiklik yapılacak. Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK’yı hafta sonuna kadar açıklaması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK üyelerini belirlerken, ‘başarı ve parti içi dengeye odaklı bir yönetim anlayışı sergileyeceği’ konuşuluyor. Yerel seçimlerde belediye başkanlıkları için niyetini açıklayan isimlere bu kez MYK’da yer verilmeyeceği kaydediliyor.

MYK’da devam edecek mevcut üyeler arasında Seyit Torun, Faik Öztrak, Haluk Koç, Ünal Çeviköz, Gamze İlgezdi ve Tekin Bingöl’ün adı geçiyor. MYK’ya girebileceği söylenen isimler arasında da partinin genç yüzlerinden İstanbul milletvekili Yunus Emre’nin yanısıra İstanbul milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Bursa milletvekili Orhan Sarıbal ve Hakkı Süha Okay bulunuyor.

Takvim: Dört isim çizildi

Hükümete yakınlığıyla bilinen Takvim’in Ankara temsilcisi Zafer Şahin’in haberine göre genel başkan yardımcıları Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan, Tuncay Özkan ve Tekin Bingöl MYK’dan çıkarılacak.

Haberde, Özkan’ın MYK’dan ayrılmayı kendisinin istediği de yer aldı.