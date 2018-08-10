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Yaramazlara biraz batar!

CHP kulisi: Mevcut belediyeleri kaybetme olasılığı konuşuluyor

Kurultay gündemiyle boğuşan CHP’de yerel seçim senaryoları iç açıcı değil. Parti kulislerinde, karışıklığın ancak Ankara veya İstanbul gibi birçok büyükşehrin alınması durumunda bitebileceği belirtilirken, mevcut belediyeleri kaybetme olasılıkları dillendiriliyor.

Fotoğraf: Reuters

CHP’nin yönetim organı merkez yönetim kurulunun (MYK) üyeleri genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni yönetimi rahat oluşturabilmesini sağlamak için istifa etmişti.

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Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in kulis haberine göre, MYK’yi Kılıçdaoğlu’nun bugün yazılı bir açıklamayla ilan edeceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK’da parti içi tansiyonu düşürmek için ‘denge’ gözeteceği, bu nedenle seçimli olağanüstü kurultay için imza verenlere de yer vererek o kanatta bir kırılma yaratılabileceği belirtiliyor.

Kısa süre kalan seçimler nedeniyle yerel yönetimlerde başarı kazandıracak, örgütten gelen isimlere yer verilmesi de gündemde. 17 olan genel başkan yardımcılığı sayısının 12’ye düşürülmesinin planlandığı belirtilirken, yerel seçimlerde belediye başkanlığı isteyenlerin, yeni MYK’da olmayacağı konuşuluyor.

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‘Seçmen partiye olan güvenini yitirdi’

Kulislerde yeni MYK’de görev verilebilecek isimler arasında, örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı için Oğuz Kaan Salıcı’nın adı öne çıkıyor. Hukuk işleri için Haluk Pekşen, eğitim politikaları için Yıldırım Kaya isimleri dillendirilirken, Yüksel Taşkın, Yunus Emre, Gökhan Zeybek, Orhan Sarıbal yeni MYK’da adı geçenler arasında. Bülent Tezcan’ın alanının değiştirilip kendisinin kalabileceği ifade edilirken, Gamze Akkuş İlgezdi, Faik Öztrak, Ünal Çeviköz gibi mevcut MYK’da yer alan isimlerin yeni MYK’da da olabileceği belirtiliyor.

Parti kulislerinde parti içi karışıklığın ancak Ankara veya İstanbul gibi birçok büyükşehrin alınması durumunda bitebileceği belirtilirken, mevcut belediyeleri dahi kaybetme olasılıkları dillendiriliyor.

Bu karanlık tablonun en büyük nedeni olarak da, 24 Haziran için umudu yükseltilen seçmene beklediğinin verilmediği gibi, seçim sonrası sürecin de kötü yönetilmiş olması gösteriliyor. CHP seçmenin partiye olan güvenini yitirdiği konuşuluyor.

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CHP kulisi: Mevcut belediyeleri kaybetme olasılığı konuşuluyor

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