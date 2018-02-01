CHP kulisi: Kurutaya giden Kılıçdaroğlu’nun listesinde Prof. Kaboğlu var

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin 3-4 Şubat’ta yapılacak 36’ncı olağan kurultayı için hazırladığı parti meclisi listesine, kanun hükmünde kararnameyle (KHK) Marmara Üniversitesi’ndeki görevinden ihraç edilen hukuk profesörü İbrahim Kaboğlu’nu almayı düşündüğü kulislere yansıdı.

Türkiye’nin önde gelen anayasa uzmanlarından Kaboğlu, Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı başkanıyken 7 Şubat 2017’de yayınlanan KHK’yla ihraç edilmişti.

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Kaboğlu, “Öğrencilerimize eleştirel düşünceyi öğrettik. 7 Şubat akşamında yayınlanan KHK öğrettiğimiz bütün bilgileri sıfırladı” demişti.

Şimdiye dek CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, eski Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal ve eski CHP İstanbul Ümraniye İlçe Başkanı Alparslan Çabuk, mevcut lider Kılıçdaroğlu’na karşı aday olacağını açıkladı.

Cumhuriyet’ten Ayşe Sayın’ın haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun rakibinin ise adaylık için yeterli imzayı topladığını ilan eden Yalova milletvekili Muharrem İnce olması bekleniyor.

Eski parti sözcüsü Selin Sayek Böke ve İlhan Cihaner’in başını çektiği ‘Sol Gövde’ hareketi ise ‘anahtar liste’ çıkararak parti meclisi için mücadele edecek. Genel merkezde, yerel, genel ve cumhurbaşkanlığı seçiminde adayları belirleyecek olan parti meclisi listesini mümkün olduğunca ‘deldirmemek’ için farklı formüller tartışılıyor.

Kaboğlu, İslam, Korutürk…

Bazı milletvekilleri ve il yöneticilerinin Kılıçdaroğlu’na, “Blok listeye dönelim” önerisi götürdüğü, ancak Kılıçdaroğlu’nun, “Benim en önemli taahhütlerimden biri parti içi demokratikleşme ve bu kapsamda çarşaf listeydi, bu doğru olmaz” diyerek geri çevirdiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun yeniden seçilmesi halinde MYK’ye, ‘genç, tanınan, mücadeleci bir ekibi’ taşıyacağı ifade ediliyor.

Henüz netleşmese de kulislerde KHK ile üniversiteden ihraç edilen Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, akademisyen Yunus Emre’nin isimleri genel merkezin parti meclisi listesi için geçiyor. Kulislerde, ‘Adalet Yürüyüşü’nde Kılıçdaroğlu’na doktor olarak eşlik eden akademisyen İslamcı kimliğiyle tanınan Cihangir İslam’ın adı da konuşuluyor. Ancak adaylık için İslam’ın öncelikle parti üyesi olması gerekiyor. Diplomasi ekibini güçlendirmek istediği belirtilen Kılıçdaroğlu’nun, diplomat kökenli eski milletvekili Osman Korutürk’ü listesine alabileceği de iddialar arasında.

Berberoğlu’na onore edici görev

‘Cesaret ve Adalet’ temalı kurultayda Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in divan başkanlığına getirilmesi planlandı. Kurultayda Kılıçdaroğlu’nun ‘özgürlük, adalet, demokrasi’ ekseninde, partisinin 2019 seçimlerine dönük manifestosunu açıklayacağı belirtiliyor. Tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu’nun mesajının da okunması beklenen kurultayda, Berberoğlu’na parti yönetiminde onore edecek bir görev verilmesi düşünülüyor.

Aday adaylıklarını açıklayan eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal ile eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun adaylık için yeterli imzayı toplamasının zor olduğuna dikkat çekiliyor. Delege üzerinde gücü bulunmayan iki ismin geleceğe dönük, parti tabanına “Ben de varım” mesajı verdikleri değerlendirmesi yapılıyor. Kocasakal’ın ‘Adalet Yürüyüşü’ne karşı çıkması ve aleyhte yaptığı açıklamaların parti içinde olumsuz algı yarattığı ifade ediliyor.