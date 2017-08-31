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CHP kulisi: Kurultayda HDP’nin yeterince görünmemesi eksiklik

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CHP’nin Çanakkale’deki ‘Adalet Kurultayı’nda HDP’nin yeterince görünmemesinin parti içinde ‘eksiklik’ olarak görüldüğü öğrenildi.

Fotoğraf: DHA

‘Adalet Kurultayı’, Gelibolu Yarımadası’ndaki Kocadere Kamp Alanı’nda 26-29 Ağustos tarihleri arasında düzenlendi.

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Kurultay, “Tek adam rejimini kabul etmiyoruz” sözlerinin yer aldığı bildirgeyle sona ermişti.

Cumhuriyet’ten Erdem Gül’ün kulis haberine göre, kurultaydaki dört günlük çalışmalar, “Yürüyüşten sonra çalıştay kesmez” karamsarlığını ortadan kaldırdı. Kılıçdaroğlu, kurultayın adalet etrafında yeni yaklaşımların düşünülmesi açısından başarılı olduğu görüşünde.

Kurultaydan sonra erken ya da 2019’da zamanında yapılacak seçimlere kadar olan süreçte CHP, dışındaki kesimlerle birlikte iş yapma imkânını artırmak için kendi kimliğini daha az görünür olmasını sağlayacak.

Beş talep

2019 seçimlerine ortak taleplerle gidilmesini hedefleyen CHP’lilerin kafasındaki modelde 2019 hedefi olarak ‘alışılmış ittifak arayışı’ bulunmuyor. Bunun yerine en geniş kesimlerin ortak davranmasını sağlayacak kavram ve talepler etrafında buluşmanın sağlanması tasarlanıyor.

Referandumda, “Tek adam rejimi” sloganı etrafındaki ‘Hayır’ birlikteliğinin yeni taleplerle zenginleştirilerek 2019’a yürünmesi hedefleniyor. En fazla dört ya da beş taleple ortaklığın sağlanması amaçlanıyor. Üç talep, Kılıçdaroğlu tarafından ‘adalet, demokrasi ve barış’ diye ifade edildi. 2019 sürecinde, yeni bir anayasa vaadi çerçevesinde ‘özgürlük, kardeşlik’ kavramlarının eşlik edebileceği belirtiliyor.

‘En zayıf taraf’

CHP kurmayları, HDP’nin yeterince görünmemesini bir eksiklik olarak ifade ediyor. Kurultaydaki üç kavramdan ‘huzur’ başlığı altında Kürt sorununun çözümüne yönelik barış talebinin de ifade edildiğini vurgulayan CHP kurmayları, kurultayda HDP’lilerin olmayışı ve Kürt konusunun yeterince konuşulamamasının 2019 geniş birlikteliğinin en zayıf tarafı olduğuna dikkat çekti.

Bundan sonraki süreçte bu eksikliğin giderilmesi ihtiyacı da CHP’liler tarafından seslendiriliyor.

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