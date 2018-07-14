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Yaramazlara biraz batar!

CHP kulisi: Kurultay için 655 delegeden taahhüt alındı, parti ‘inandırıcı’ bulmuyor

CHP’de Muharrem İnce’yi destekleyenlerin ‘olağanüstü kurultay’ için 655 delegeden imza atacaklarına ilişkin yazılı taahhüt aldığı, parti yöneticileri ise muhaliflerin en fazla 200 imza toplayabileceğini ve sadece süreci uzatarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘kurultayı topla baskısı’ yapılmaya çalışıldığını savunuyor.

İnce ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. (Fotoğraf: CHP)

CHP’de seçimli ‘olağanüstü kurultay’ toplanması için parti tüzüğü gereği 630’a yakın imzanın noter aracılığıyla Genel Merkez’e iletilmesi gerekiyor. Kurultay çağrısı yapacak delegelerin 15 günlük sürede yeterli imzayı toplaması şart. İmzaların, 15’inci günün bitiminden itibaren yedi gün içerisinde genel merkeze teslim edilmiş olması gerekiyor. Tüzükte, yeterli imzaya ulaşılması durumunda genel merkezin 45 gün içinde olağanüstü kurultayı toplayacağı belirtiliyor.

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Hürriyet’ten Rıfat Başaran’ın kulis haberine göre, İnce’ye yakın partililer, imzalanan taahhüt sayısının 655’i bulmasıyla girişimlerini resmiyete dönüştürmeye karar verdi. İnce’yi destekleyen partililerin pazartesi günü bir basın açıklaması yaparak, olağanüstü kurultay çağrısı için noter kanalıyla imza toplamaya başlayacağı öğrenildi.

İnce’ye yakın partililerin 655 taahhütü imzaya çevireceğini söylemesine rağmen parti yöneticileri “Gündemimizde kurultay yok” diyor. İnce’ye yakın partililerin yeterli imza topladığına inanmayan parti yöneticileri, yeterli imzanın toplanma şansının olmadığını, sadece süreci uzatarak Kılıçdaroğlu’na ‘kurultayı topla baskısı’  yapılmaya çalışıldığını, en fazla 200 imza toplanabileceğini öne sürüyor.

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‘Şu anda yerel seçimlere kilitlenmemiz lazım’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, şunları söyledi: “İmza için delegeleri aradıklarını biliyorum. Belki bazı delegeler nezaketen olumlu veya olumsuz cevap veriyorlardır. Yeterli bir sayıya ulaşacaklarını tahmin etmiyorum. Bunu pazartesi göreceğiz. Bunu nereden biliyorum; bizi arayan delegelerden, bilgilerden bu rakamın olmadığını düşünüyorum. CHP delegesi parti bilinci yüksek, analiz yeteneği yüksek, konuya hâkim arkadaşlarımızdır. Böyle bir kararı varsa delegenin, saygı duyarız. Şu anda yerel seçimlere kilitlenmemiz lazım.” 

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