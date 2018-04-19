CHP kulisi: Kılıçdaroğlu’nun adaylığı güçlendi

CHP kulislerinde, seçim sürecinin çok kısa olması nedeniyle genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olma olasılığının güçlendiği konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran’da hem cumhurbaşkanı hem milletvekili seçimi için sandık başına gidileceğini açıklamıştı.

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CHP henüz adayını açıklamış değil. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, 24 Haziran’da yapılacak erken seçimde CHP’nin ‘en büyük’ cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olduğunu söylemişti.

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in kulis haberine göre, Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan ve beş buçuk saat süren MYK’da ana gündem maddesi erken seçim oldu. Kılıçdaroğlu seçimlerin haziran ayında yapılmasına ilişkin ‘’Yangından mal kaçırır gibi’’ yorumu yaptı ve kurmaylarına, ‘’Biz seçime hazırız, biz kazanacağız. Bu yıl bir demokrasi yılı olacak’’ dedi.

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Kulislerde, seçim sürecinin çok kısa olması nedeniyle Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olma olasılığının güçlendiği konuşuluyor.

MYK’de alınan karara göre cumhurbaşkanı adayı ve milletvekili adaylarının belirlenmesinde süreç hızlandırılacak.

Ayrıca Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de aralarında bulunduğu ‘Hayır’ bileşenlerini oluşturan parti liderleriyle Kılıçdaroğlu’nun da katılacağı heyetlerin tekrar görüşmesi kararı alındı.

Görüşmelerin önümüzdeki hafta sonuna kadar bitmesi öngörülüyor. Özellikle cumhurbaşkanı adayı ismi üzerinde durulması beklenen görüşmelerde çalışmalar ‘ilkeler’ bazında yürütülecek.