CHP kulisi: Kılıçdaroğlu liderlere ‘ilk turda ortak aday’ önerisi götürecek

CHP, “İlk turda herkes kendi adayını çıkarsın, ikinci turda en çok oyu alan desteklensin” stratejisini değiştirmeye hazırlanıyor. Liderlerle görüşecek olan CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘ortak aday’ konusunu gündeme getirecek.

‘Hayır’ blokunda yer alan CHP, HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi, baskın seçim kararı alınana kadar, cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda ‘ilkeler birliği’ yapılması ve seçimin ilk turunda herkesin kendi adayını çıkarması gerektiği görüşünü savunuyorlardı. Hatta İYİ Parti lideri Meral Akşener, partiyi kurduktan kısa süre sonra da cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti.

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Kritik Karamollaoğlu görüşmesi

Cumhuriyet’ten Ayşe Sayın’ın kulis haberine göre, CHP’de bu kapsamda, SP, HDP, İYİ Parti’nin ilk turda kendi adayını çıkarması, en çok oyu alan ve ikinci tura çıkan partinin adayının desteklenmesi planı üzerinde duruluyordu. Ancak seçimler erkene çekilmesiyle zamanın daralması nedeniyle yöntem değişikliği tartışılmaya başlandı.

Kılıçdaroğlu’nun pazartesi günü Saadet lideri Karamollaoğlu ile görüşmesinde, ‘ortak adayla, ilk turda seçimi alma’ dahil, birkaç seçeneği gündeme getirmesi bekleniyor. Buradan çıkacak sonuca göre İYİ Parti lideri Akşener’e de de benzer önerinin götürülebileceği ifade ediliyor. Muhalefetin oluşturacağı bloka verilecek isim konusunda ise ‘Önce Vatan’ veya ‘Önce Demokrasi’ öne çıkıyor.

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CHP liderinin muhalefet görüşmelerinin en önemli ayağını ise ‘seçimlerde güçbirliği ilkeleri’nin oluşturması bekleniyor. Bu kapsamda eğer ilk turda tek aday üzerinde uzlaşılacaksa, seçim sonrasına dönük, ‘parlamenter sisteme dönüş, güçler ayrılığı’ gibi temel konularda kamuoyuna verilecek taahhütler, seçimler sonrasında güçbirliği yapan partilerin hükümette nasıl temsil edilecekleri belirlenecek. İlk turda her partinin kendi adayını çıkarması yöntemi üzerinde anlaşma sağlanması halinde de, ikinci tura çıkacak partinin adayına destek ilkeleri ve yine seçim sonrasına dönük taahhütleri içeren bir protokol hazırlanacak.

Gül ve Akşener seçeneği

CHP kulislerinde, ortak aday için Abdullah Gül seçeneğinin hala gündemde durduğu kaydediliyor. Kılıçdaroğlu- Karamollaoğlu görüşmesinin sonucuna göre Gül ile temas kurulacağı da iddialar arasında. Ortak adaylık halinde ismi gündeme getirilen bir başka isim ise adaylığını ilk ilan eden isim olan Akşener.

İYİ Parti kaynakları, muhalefet kanadının Akşener dışında, ilan edilmiş bir adayının olmadığını belirterek, kamuoyunda en kolay kabul görecek ismin Akşener olduğunu savunuyor. Ancak özellikle CHP’de Akşener’in erkenden adaylığını ilan etmesinin, muhalefetin ‘ortak isim arayışı’ konusundaki planını zora soktuğu değerlendirmesi yapılıyor.

Milletvekili seçiminde ittifak zayıf ihtimal

Milletvekili genel seçimlerinde ise CHP, ideolojik olarak birbirlerine yakın olan siyasi partilerin ittifaka yönelmesi, CHP’nin ise tek başına seçime girmesi gerektiğini savunuyor. Bu konuda yapılan kamuoyu araştırmalarında da CHP’lilerin başka bir partiyle seçim ittifakı istemediği değerlendirmesi yapılıyor. Bu çerçevede seçime girme vizesi verilirse İYİ Parti-SPDP’nin ittifak yapması ya da seçime girememesi halinde İYİ Parti’lilerin DP listelerinden aday olması seçeneği üzerinde duruluyor.

HDP’nin de daha önceki seçimlere birlikte girdiği bileşenlerle ittifak yapması görüşü savunuluyor. Ancak, İYİ Parti’nin seçime girememesi ve cumhurbaşkanlığı seçiminde uzlaşılacak formülasyonlara karşı CHP’nin ‘ittifak’ seçeneğini tümüyle dışlamayacağı belirtiliyor.