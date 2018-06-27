CHP kulisi: Kılıçdaroğlu ‘İnce oyuna düşmez, her şeyi AKP’ye teslim etmeyelim’ dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “CHP bu oyuna düşmemeli. Vargücümüzle yerel seçimlere asılmalıyız. Yerel seçimlere odaklanmak yerine birbirimizle uğraşırsak her şeyi AKP’ye teslim ederiz” dediği öne sürüldü.

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in kulis haberine göre parti içinde seçim sonuçları değerlendirildi.

Reklam

Kılıçdaroğlu, iktidarın CHP’nin bu yazı ‘parti içi meselelerle geçirmesini istediğini’ belirterek “CHP bu oyuna düşmemeli. Muharrem İnce de bu oyuna düşmeyecektir. Var gücümüzle yerel seçimlere asılmalıyız. AKP kan kaybediyor. Yerel seçimlere odaklanmak yerine birbirimizle uğraşırsak her şeyi AKP’ye teslim ederiz” uyarısında bulundu.

Kendilerinin böyle bir tartışma içinde olmadıklarını belirten İnce kanadı, Kılıçdaroğlu’nun yaptığı seçim değerlendirmesi açıklamasını ‘gergin’ olarak niteledi. İnce kanadı, kendilerinin beklemede ve sessiz kalacaklarını belirterek, “Esas hedef 2023. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümünde cumhuriyeti gerçek cumhuriyetçilerin yönetmesi” görüşünü dile getiriyor.

Reklam

Olağanüstü kurultay için imza toplama gibi herhangi bir adım atılmayacağını belirten İnce’ye yakın isimler, kampanya sürecinde ‘dip dalga’ şeklinde adlandırılan, gerek CHP tabanından gerekse partili olmayanlardan gelen bir talep olması durumunda, buna kayıtsız kalınmaması gerektiğini savunuyor.

Hedef 30 milyon oy

Seçimden sonra yaptığı ilk değerlendirmede hedefinin bir sonraki seçimde 30 milyon oy almak olduğunu dile getiren İnce, “15 milyon yurttaş bana oy verdi, hedef 30 milyon yapmak, bu kısa sürede yapılabilir, buna uğraşacağım” demişti. İnce’nin partisinin önündeki başarısının ardından CHP’de lider değişikliği olabileceği yönünde tartışma başlamıştı.

Kılıçdaroğlu ise partisinin MYK toplantısının ardından, “Partide ne olup ne biteceğine partililer karar verecek. Koltuk sevdası olanların partimizde yeri yok” diye açıklama yapmış, bir lider değişikliği ihtimaline işaret etmemişti.

İnce, “Seçim öncesinde gidemediğim illerden başlayarak 81 vilayete gideceğim” demiş, Kılıçdaroğlu’nun İnce’ye bugünkü cevabı il başkanları üzerinden olmuştu: “İnce değerimizdir, iyi karşılayın.”

36’ncı kurultay

CHP’nin 36’ncı olağan kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu 790 oyla yeniden genel başkanlığa seçilmiş, ‘Adalet ve Cesaret’ temalı kurultayda 168 delegenin imzasıyla aday olan İnce, 447 oy almıştı.